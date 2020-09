Gleisdorf feiert glasklaren Heimsieg gegen Spittal

Details Freitag, 18. September 2020 22:50

Der FC Gleisdorf 09 empfing am Freitagabend in der sechsten Runde der Regionalliga Mitte Spittal an der Drau. Die Gleisdorfer gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten sich auch durchsetzen. Das Spiel endete mit einem 4:0-Heimsieg. Die Gleisdorfer ließen nichts anbrennen und jubeln über drei Punkte. Den Grundstein legten die Steirer bereits in der ersten Halbzeit.

Führung für Gleisdorf

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gastgebern. Die Gleisdorfer geben gleich Vollgas und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Der Ball kommt in der 20. Minute zu Dominik Weiss, dieser behält vor dem gegnerischen Kasten die Nerven und stellt auf 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Auch Spittal kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Doch den Kärntner sollte kein Treffer gelingen, auch wenn es die eine oder andere Gelegenheit gibt. Insgesamt steht Gleisdorf hinten sehr gut. So vergeht die erste Halbzeit und der Schiri schickt die beiden Teams nach etwas mehr als 45 Minuten in die Pause.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste: Die Steirer machen schnell nach dem Seitenwechsel den Sack zu und führen nun gegen Spittal sicher und komfortabel mit 2:0. Diese Partie dürfte entschieden sein. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass die Heimischen hier heute noch etwas anbrennen lassen werden. Die riskieren in Folge mehr und geben noch nicht auf. Anstatt des Anschlusstreffers fällt das dritte Tor und die Entscheidung. Zunächst macht Mark Grosse das 3:0 und dann auch noch das 4:0. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Jakob Färber (Spieler Gleisdorf): "War ein sehr gutes Spiel von uns und hätte vom Ergebnis auch höher ausgehen können - wir sind mit unserer Leistung sehr zufrieden und wollen nächste Woche im Derby unbedingt nachlegen!"

