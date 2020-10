Erneut Remis: Deutschlandsberg kann trotz zweimaliger Führung nicht gegen Ried gewinnen!

Details Donnerstag, 22. Oktober 2020 21:23

Am heutigen Donnerstagabend trafen zum Auftakt der 11. Runde der Regionalliga Mitte der DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg und die Jungen Wikinger Ried aufeinander. Der DSC stand erst vor zwei Tagen im kräftezehrenden Nachtrag gegen Allerheiligen auf dem Platz, wo die Meier-Elf eine 4:0-Führung verspielte und am Ende nur mit einem Punkt da stand. Und auch am heutigen Abend reichte es trotz zweimaliger Führung wieder nur zu einem Punkt. Nach 90 absolvierten Minuten stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel. Niko Tisaj hatte die Hausherren nach wenigen Sekunden mit 1:0 in Führung geschossen, Ried gelang der Ausgleich durch Matthias Gragger. In der zweiten Hälfte brachte ein Rieder Eigentor durch Matthias Gragger den DSC wieder in Front, doch ein Borsos-Freistoß sorgte für den 2:2-Endstand.

Ried gleicht die Deutschlandsberger Blitzführung aus

Beim 4:4 gegen Allerheiligen brauchten die Deutschlandsberger nur zwölf Minuten bis zur Führung, gegen Ried waren die Meier-Männer sogar noch schneller: Bereits nach wenigen Sekunden zappelte das Leder nach einem Abspielfehler im Rieder Kasten, Niko Tisaj gelang die Blitzführung für die Hausherren (1.). Doch die Gäste erholten sich rasch und kamen ihrerseits etwas besser ins Spiel, brachten die Kugel jedoch nicht im Gehäuse unter. Die Innviertler Youngsters machten unbeeindruckt weiter und kamen nach einer halben Stunde zum nicht unverdienten Ausgleich: Nach einem Angriff über links war Matthias Gragger zur Stelle und besorgte das 1:1 (30.). Damit war der Spielstand wieder ausgeglichen und mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Trotz eines Blitztreffers durch Niko Tisaj brachte der DSC erneut eine zweimalige Führung nicht über die Zeit.

Ein Eigentor bringt den DSC auf die Siegerstraße, doch Ried schlägt erneut zurück

Nach dem Seitenwechsel dominierte von Anfang an der DSC Deutschlandsberg. Die Meier-Elf stellte die klar bessere Mannschaft, nur die Treffsicherheit fehlte. Nach gut einer Stunde verhalfen die Gäste dem DSC mit einem Eigentor zur erneuten Führung. Pechvogel war der Torschütze zum Ausgleich Matthias Gragger, der dieses Mal die Kugel nach einem Stangl-Pass ins eigene Netz bugsierte (60.). Wenig später hatten die Hausherren bei einer Riesenchance die Entscheidung auf dem Fuß, doch die Chance blieb ungenutzt. Doch auch die Jungen Wikinger spielten jetzt wieder gut mit und kamen ihrerseits zu ordentlichen Gelegenheiten, die DSC-Abwehr verteidigte allerdings gut und konnte Schlimmeres verhindern. Doch in der 76. Minute war die DSC-Defensive dann machtlos: Filip Borsos verwandelte einen Freistoß direkt zum erneuten Ausgleich. In der Schlussphase gingen beide Teams auf den Sieg, Ried-Keeper Agleitner verhinderte mit einer starken Reaktion den dritten Deutschlandsberger Treffer (87.). Kurz vor dem Ende der Partie flog Ried's Jakob Horner mit der gelb-roten Ampelkarte vom Feld, am Ergebnis sollte dieser Ausschluss freilich nichts mehr ändern. Letzlich blieb es beim leistungsgerechten 2:2, der DSC remisiert zwei Tage nach dem 4:4 gegen Allerheiligen erneut und steht nun bei sieben Unentschieden in elf Spielen. Die Jungen Wikinger wiederum holen den zwölften Saisonpunkt und bleiben weiter über dem Strich.

Christoph Meier (Trainer DSC Deutschlandsberg): ''Das waren für uns zwei verlorene Punkte. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, Ried hatte aus dem Spiel heraus keine Chance. Beide Tore waren haltbar und wir haben uns die drei Punkte wieder selber genommen. Trotzdem Hut ab vor der Mannschaft wie sie Gas gegeben hat.''

Tim Entenfellner (Team-Manager Junge Wikinger Ried): ''Letztendlich muss man sagen, dass es am Ende ausgeglichen war und das Unentschieden in Ordnung geht. Wir sind denkbar ungünstig in die Partie gestartet, haben dann aber den verdienten Ausgleich geschossen. Am Ende hat man schon gemerkt, dass bei Deutschlandsberg die Kraft nachgelassen hat, aber sie hatten genau wie wir noch Chancen auf den Sieg.''

Beste/r Spieler: Felix Seiwald (Junge Wikinger Ried), Daniel Schroll (DSC Deutschlandsberg)

DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg - Junge Wikinger Ried 2:2 (1:1)

Koralmstadion Deutschlandsberg, SR Christian Maier, 200 Zuseher

DSC Deutschlandsberg: Steinbauer, Oparenovic, Lipp (79. Kremser), Kober (72. Oswald), Degen, Schroll, Weitlaner, Urdl, Tisaj (28. Mesaric), Pistrich, Zisser

Junge Wikinger Ried: Angleitner, Hingsamer (70. D. Pointner), Baumgartner (70. J. Pointner), Schlosser, Gragger, Borsos (77. Wörndl), Mayrhuber (82. Schindler), Rossdorfer, Zrnic, Seiwald, Horner

Torfolge: 1:0 Niko Tisaj (1.), 1:1 Matthias Gragger (30.), 2:1 Matthias Gragger (ET.) (60.), 2:2 Filip Borsos (76.)

Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Jakob Horner (89., Junge Wikinger Ried, wiederholtes Foulspiel)

Foto: Gerhard Pulsinger

Bericht: Pascal Stegemann