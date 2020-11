Gurten schlägt Weizer, die Elfer vergeben

Details Freitag, 30. Oktober 2020 23:40

Am Freitagabend empfing Union Gurten im Rahmen der 13. Runde in der Regialliga Mitte den SC Weiz. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Am Ende gab es einen 2:1-Erfolg für die Heimischen, denen die Weizer alles abverlangt hatten. Die Gurtener bleiben damit am Spitzenduo dran, während Weiz die zweite Niederlage in Folge hinnehmen muss.

Führung und Ausgleich

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Weizern, die den Gegner überraschend. Gurten hat nicht damit gerechnet, dass Weiz so offensiv auftritt. Trotz des Drucks führen nach etwas mehr als 20 Minuten die Gurtener. Thomas Reiter steht goldrichtig und trifft zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird, denn Weiz schlägt zurück. Danijel Prskalo trifft zum Ausgleich. Dann gleich noch die Top-Chance für Weiz zur Führung: Nach einem Foul von Tormann Felix Wimmer pfeift der Schiedrichter Elfmeter. Doch Danijel Prskalo vergibt die Chance. Tormann Felix Wimmer macht seinen Fehler wieder gut und hält den Elfer. Gurten sollte es kurz vor der Pause besser machen und trifft zur neuerlichen Führung. Rene Kienberger macht das Tor. Kurz darauf geht es in die Kabinen.#

Zwei Ausschlüsse

Im zweiten Durchgang verwaltet Gurten die Führung und überlässt Weiz das Spielen. Trotz mehr Spielanteilen gelingt den Weizern der AUsgleich aber nicht - man findet zwar mehrere Gelegenheiten vor, doch das Leder will nicht in den Kasten. Das Spiel plätschert dann dahin und Gurten lauert auf den entscheidenden Konter. Die Weizer kassieren in der Schlussphase dann noch zwei Gelb-Rote Karten - Roman Hasenhütl und Prskalo müssen runter. Weiz muss damit nächste Woche auf beide Spieler verzichten. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Bernd Kulmer (Trainer Weiz): "Die Niederlage ist bitter, weil sie nicht notwendig gewesen wäre. Wir hatten die Top-Chance durch den Elfmeter. Schade drum."