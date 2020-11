Lockdown-Wordraps: Teil 4 mit Pirmin Strasser (WSC Hertha Wels)!

Details Dienstag, 17. November 2020 14:23

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der vierte Teil kommt vom WSC HOGO Hertha Wels. Ligaportal.at konfrontierte Keeper Pirmin Strasser mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Krafttraining zuhause und Läufe



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Oliver Affenzeller



Fußball während Corona: Da passt folgender Spruch von Ernst Happel perfekt: ''Der Fußball wird nie tot gehen. Er hat maximal Krisen.''



Homeoffice: Kann auch sehr produktiv sein



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Healthy Salad Bowls



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Weil Fußball ein Mannschaftssport ist



Diese Serie läuft bei mir öfters: True Crime Serien schaue ich gern



Geisterspiele: Besser als keine Spiele



Lieblings-App: Blinkist



Challenges auf Instagram: Nichts für mich, oft sind aber lustige dabei



Vorbild: Keines, aber ich schaue mir gerne spanische Torhüter an



Lieblingsfilm: Es gibt sehr viele richtig gute Filme. Schwierig einen als Lieblingsfilm zu bezeichnen



Mein bester Gegenspieler war: Keylor Navas



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Runde 2 in Allerheiligen



Foto: Harald Dostal