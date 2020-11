Lockdown-Wordraps: Teil 10 mit Manuel Hofmeister (UVB Vöcklamarkt)!

Details Samstag, 28. November 2020 11:32

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der zehnte Teil kommt von der UVB Vöcklamarkt. Ligaportal.at konfrontierte Manuel Hofmeister mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Trainingsplan von Vöcklamarkt, Online Training mit Lukas Leitner, Freelatics



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Philipp Birglehner, Christian Brandl



Fußball während Corona: Schöne Abwechslung zu dem lästigen Corona-Thema



Homeoffice: Vom Studium gewohnt, stört mich daher nicht



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Rührei nach dem Training



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Sehr wichtig für die Spielvorbereitung, die Abläufe und die Einstellung der Mannschaft



Diese Serie läuft bei mir öfters: Suits



Geisterspiele: Leider sehr langweilig



Lieblings-App: LiveScore



Traumfrau (außer die eigene): Keine



Challenges auf Instagram: Find ich meistens peinlich



Vorbild: Virgil Van Dijk



Lieblingsfilm: Game Changer



Mein bester Gegenspieler war: Xaver Schlager (damals bei Salzburg)



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Beim 4:1 Sieg gegen Weiz



