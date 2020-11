Lockdown-Wordraps: Teil 9 mit Niko Tisaj (DSC Deutschlandsberg)!

Details Donnerstag, 26. November 2020 09:15

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der neunte Teil kommt vom DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg. Ligaportal.at konfrontierte Stürmer Niko Tisaj mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Ich habe einen individuell Trainingsplan mit Laufen und Krafttraining



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: mein Kapitän, Levin Oparenović



Fußball während Corona: Vielleicht als Erinnerung für unsere Spiele



Homeoffice: Nein, bei unserer Firma läuft alles normal weiter



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Salat mit Fleisch



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: In dieser Situation ist es noch offensichtlicher was Mannschaftstraining bedeutet, weil individuelle Trainings sind meistens langweilig



Diese Serie läuft bei mir öfters: Breaking Bad



Geisterspiele: Besser als nichts



Lieblings-App: Instagram, Babbel, Polar Flow



Traumfrau (außer die eigene): Monica Bellucci



Challenges auf Instagram: Nein, nichts für mich



Vorbild: Mario Mandžukić



Lieblingsfilm: The Pianist



Mein bester Gegenspieler war: Albert Riera



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: gegen Kalsdorf



Ligaportal: Super App, sehr wichtig für mich



Foto. Richard Purgstaller