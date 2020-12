Lockdown-Wordraps: Teil 12 mit Daniel Mair (SV Spittal)!

Details Donnerstag, 03. Dezember 2020 11:14

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der zwölfte Teil kommt vom SV Spittal/Drau. Ligaportal.at konfrontierte Ex-Profi Daniel Mair mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Mit EMS Training und einem Laufprogramm



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Marc Ortner



Fußball während Corona: Sehr speziell und eine Zeit, die man immer in Erinnerung haben wird



Homeoffice: Ganz angenehm



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Gemüse Curry mit Reis



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Man motiviert und misst sich innerhalb der Mannschaft und an die Bewegungsabläufe und Belastungsreize während eines Mannschaftstrainings kommt man mit Einzeltraining nicht ran. Und Spaß macht es mit den Jungs natürlich auch viel mehr.



Diese Serie läuft bei mir öfters: All Or Nothing Tottenham Hotspur



Geisterspiele: Kurzfristig erfüllen sie nur den Zweck, aber langfristig nicht vorstellbar, da es an vielen Emotionen fehlt



Lieblings-App: Audible



Traumfrau (außer die eigene): Cindy Mello



Challenges auf Instagram: kein Fan davon



Vorbild: Zinedine Zidane



Lieblingsfilm: Interstellar



Mein bester Gegenspieler war: Miralem Pjanic



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: 2:0-Sieg gegen den SC Weiz



Foto: Hermann Sobe