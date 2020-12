Regionalliga Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 09:15

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Erik Derk (SC Kalsdorf) Der 20-jährige Kroate streift seit zwei Jahren das Leiberl des SC Kalsdorf über, zuvor kickte der Youngsters in der Jugend des GAK, von Sturm Graz und der Admira. In der heurigen Der 20-jährige Kroate streift seit zwei Jahren das Leiberl des SC Kalsdorf über, zuvor kickte der Youngsters in der Jugend des GAK, von Sturm Graz und der Admira. In der heurigen Regionalliga Mitte -Saison konnte sich der Youngster mit 13 Spielen im Herbst in die Stammformation des SCK spielen und mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Bereits in der 9. Runde wurde Derk zum ''Spieler der Runde'' gewählt, nun gehört ihm auch der Titel ''Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020'' der Regionalliga Mitte. Ligaportal wünscht dem Mittelfeldmann noch viele weitere Einsätze und eine verletzungsfreie Karriere!



Endergebnis:

1. Erik Derk (SC Kalsdorf / 17880 Stimmen)

2. Elvir Huskic (FC Wels / 16233 Stimmen)

3. Christian Degen (Deutschlandsberg / 11214 Stimmen)

4. Mark Grosse (FC Gleisdorf 09 / 2757 Stimmen)

5. Philipp Hamm (Tus Bad Gleichenberg / 2434 Stimmen)

6. Elvir Hadzic (WSC Hertha / 2290 Stimmen)

7. Sebastian Weber (USV St. Anna/A. / 2153 Stimmen)

8. Thomas Burghuber (Union Gurten / 1799 Stimmen)

9. Jörg Wagnes (FC Gleisdorf 09 / 1705 Stimmen)

10. Andreas Lackner (USV St. Anna/A. / 1590 Stimmen)

Foto: Richard Purgstaller