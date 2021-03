Lockdown-Wordraps: Teil 25 mit Lukas Schlosser (Junge Wikinger Ried)!

Details Samstag, 27. März 2021 17:51

Der Früjahrsauftakt 2021 lässt weiter auf sich warten, Team-Training ist nicht möglich. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 25. Teil kommt von den Jungen Wikingern Ried. Ligaportal.at konfrontierte Lukas Schlosser mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Lauf- und Krafttraining

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Daniel Pointner

Meisterschaftsabbruch: sehr schade, hoffe allerdings das die restlichen Spiele der Hinrunde noch ausgespielt werden

Homeoffice: als Student schon an Home-Schooling gewöhnt

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: sehr abwechslungsreich

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: das gemeinsame Training fördert den Spaß, den Zusammenhalt vom Team und vor allem die Weiterentwicklung

Diese Serie läuft bei mir öfters: Brooklyn Nine-Nine

Geisterspiele: besser als keine

Lieblings-App: Instagram

Traumfrau (außer die eigene): Madison Beer

Challenges auf Instagram: nichts für mich

Vorbild: Robert Lewandowski

Lieblingsfilm: Joker

Mein bester Gegenspieler war: Christoph Baumgartner

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: WAC Amateure

Ligaportal: ein Muss für jeden Fan

Foto: SV Ried

