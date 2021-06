BREAKING: Der Regionalliga Mitte Spielplan für die Saison 21/22 ist da!

Details Freitag, 11. Juni 2021 18:12

Am heutigen Freitag wurde der Spielplan für die Regionalliga Mitte Saison 21/22 ausgelost. Die Liga startet am 24. Juli in den Herbstdurchgang, in der ersten Runde sind mit Bad Gleichenberg gegen Kalsdorf, Hertha Wels gegen Gurten, Allerheiligen gegen St. Anna, Vöcklamarkt gegen den FC Wels und Weiz gegen Gleisdorf gleich fünf Derbys dabei. Aufgrund der Liga-Aufstockung hat immer ein Team pro Runde spielfrei.

1. bzw. 18. Runde: 24.7.21 / 5.3.22

Treibach - Junge Wikinger Ried

Bad Gleichenberg - Kalsdorf

Hertha Wels - Gurten

Spielfrei: Stadl-Paura

Spittal/Drau - Sturm Graz II

Weiz - Gleisdorf

Vöcklamarkt - Wels FC

Allerheiligen - St. Anna a. Aigen

Deutschlandsberg - Wolfsberger AC Amat.

2. bzw. 19. Runde: 31.7.21 / 12.3.22

Treibach - Bad Gleichenberg

St. Anna a. Aigen - Deutschlandsberg

Wels FC - Allerheiligen

Gleisdorf - Vöcklamarkt

Sturm Graz II - Weiz

spielfrei: Spittal/Drau

Gurten - Stadl-Paura

Kalsdorf – Hertha Wels

Junge Wikinger Ried - Wolfsberger AC Amat.

3. bzw. 20. Runde: 7.8.21 / 19.3.22

Bad Gleichenberg - Junge Wikinger Ried

Hertha Wels - Treibach

Stadl-Paura - Kalsdorf

Spittal/Drau - Gurten

Spielfrei: Weiz

Vöcklamarkt - Sturm Graz II

Allerheiligen - Gleisdorf

Deutschlandsberg - Wels FC

Wolfsberger AC Amat. - St. Anna a. Aigen

4. bzw. 21. Runde: 10.8.21 / 26.3.22

Treibach - Stadl-Paura

Bad Gleichenberg – Hertha Wels

Wels FC - Wolfsberger AC Amat.

Gleisdorf - Deutschlandsberg

Sturm Graz II - Allerheiligen

spielfrei: Vöcklamarkt

Gurten - Weiz

Kalsdorf - Spittal/Drau

Junge Wikinger Ried - St. Anna a. Aigen

5. bzw. 22. Runde: 14.8.21 / 2.4.22

Hertha Wels - Junge Wikinger Ried

Stadl-Paura - Bad Gleichenberg

Spittal/Drau - Treibach

Weiz - Kalsdorf

Vöcklamarkt - Gurten

Allerheiligen: spielfrei

Deutschlandsberg - Sturm Graz II

Wolfsberger AC Amat. - Gleisdorf

St. Anna a. Aigen - Wels FC

6. bzw. 23. Runde: 21.8.21 / 9.4.22

Treibach - Weiz

Bad Gleichenberg - Spittal/Drau

Hertha Wels - Stadl-Paura

Gleisdorf - St. Anna a. Aigen

Sturm Graz II - Wolfsberger AC Amat.

spielfrei: Deutschlandsberg

Gurten - Allerheiligen

Kalsdorf - Vöcklamarkt

Junge Wikinger Ried - Wels FC

7. bzw. 24. Runde: 28.8.21 / 16.4.22

Stadl-Paura - Junge Wikinger Ried

Spittal/Drau – Hertha Wels

Weiz - Bad Gleichenberg

Vöcklamarkt - Treibach

Allerheiligen - Kalsdorf

Deutschlandsberg - Gurten

Spielfrei: Wolfsberger AC Amat.

St. Anna a. Aigen - Sturm Graz II

Wels FC – Gleisdorf

8. bzw. 25. Runde: 4.9.21 / 18.4.22

Treibach - Allerheiligen

Bad Gleichenberg - Vöcklamarkt

Hertha Wels - Weiz

Stadl-Paura - Spittal/Drau

Sturm Graz II - Wels FC

spielfrei: St. Anna a. Aigen

Gurten - Wolfsberger AC Amat.

Kalsdorf - Deutschlandsberg

Junge Wikinger Ried – Gleisdorf

9. bzw. 26. Runde: 11.9.21 / 23.4.22

Spittal/Drau - Junge Wikinger Ried

Weiz - Stadl-Paura

Vöcklamarkt – Hertha Wels

Allerheiligen - Bad Gleichenberg

Deutschlandsberg - Treibach

Wolfsberger AC Amat. - Kalsdorf

St. Anna a. Aigen - Gurten

Spielfrei: Wels FC

Gleisdorf - Sturm Graz II

10. bzw. 27. Runde: 18.9.21 / 30.4.22

Treibach - Wolfsberger AC Amat.

Bad Gleichenberg - Deutschlandsberg

Hertha Wels - Allerheiligen

Stadl-Paura - Vöcklamarkt

Spittal/Drau - Weiz

spielfrei: Gleisdorf

Gurten - Wels FC

Kalsdorf - St. Anna a. Aigen

Junge Wikinger Ried - Sturm Graz II

11. bzw. 28. Runde: 25.9.21 / 7.5.22

Weiz - Junge Wikinger Ried

Vöcklamarkt - Spittal/Drau

Allerheiligen - Stadl-Paura

Deutschlandsberg – Hertha Wels

Wolfsberger AC Amat. - Bad Gleichenberg

St. Anna a. Aigen - Treibach

Wels FC - Kalsdorf

Gleisdorf - Gurten

Spielfrei: Sturm Graz II

12. bzw. 29. Runde: 2.10.21 / 14.5.22

Treibach - Wels FC

Bad Gleichenberg - St. Anna a. Aigen

Hertha Wels - Wolfsberger AC Amat.

Stadl-Paura - Deutschlandsberg

Spittal/Drau - Allerheiligen

Weiz - Vöcklamarkt

Gurten - Sturm Graz II

Kalsdorf - Gleisdorf

Spielfrei: Junge Wikinger Ried

13. bzw. 30. Runde: 9.10.21 / 21.5.22

Vöcklamarkt - Junge Wikinger Ried

Allerheiligen - Weiz

Deutschlandsberg - Spittal/Drau

Wolfsberger AC Amat. - Stadl-Paura

St. Anna a. Aigen – Hertha Wels

Wels FC - Bad Gleichenberg

Gleisdorf - Treibach

Sturm Graz II - Kalsdorf

spielfrei: Gurten

14. bzw. 31. Runde: 16.10.21 / 25.5.22

Treibach - Sturm Graz II

Bad Gleichenberg - Gleisdorf

Hertha Wels - Wels FC

Stadl-Paura - St. Anna a. Aigen

Spittal/Drau - Wolfsberger AC Amat.

Weiz - Deutschlandsberg

Vöcklamarkt - Allerheiligen

Spielfrei: Kalsdorf

Junge Wikinger Ried – Gurten

15. bzw. 32. Runde: 23.10.21 / 28.5.22

Allerheiligen - Junge Wikinger Ried

Deutschlandsberg - Vöcklamarkt

Wolfsberger AC Amat. - Weiz

St. Anna a. Aigen - Spittal/Drau

Wels FC - Stadl-Paura

Gleisdorf – Hertha Wels

Sturm Graz II - Bad Gleichenberg

spielfrei: Treibach

Gurten – Kalsdorf

16. bzw. 33. Runde: 30.10.21 / 3.6.22

Treibach - Gurten

Spielfrei: Bad Gleichenberg

Hertha Wels: Sturm Graz II

Stadl-Paura - Gleisdorf

Spittal/Drau - Wels FC

Weiz - St. Anna a. Aigen

Vöcklamarkt - Wolfsberger AC Amat.

Allerheiligen - Deutschlandsberg

Junge Wikinger Ried – Kalsdorf

17. bzw. 34. Runde: 6.11.21 / 10.6.22

Deutschlandsberg - Junge Wikinger Ried

Wolfsberger AC Amat. - Allerheiligen

St. Anna a. Aigen - Vöcklamarkt

Wels FC - Weiz

Gleisdorf - Spittal/Drau

Sturm Graz II - Stadl-Paura

spielfrei: Hertha Wels

Gurten - Bad Gleichenberg

Kalsdorf - Treibach