WSC Hertha Wels: Für die Mission Aufstieg schlagen die Waldl-Männer erneut auf dem Transfermarkt zu!

Details Donnerstag, 17. Juni 2021 10:07

Der WSC HOGO Hertha Wels rüstet für die Mission Aufstieg in die 2. Liga weiter kräftig auf. Der Verein verkündete drei weitere spektakuläre Neuzugänge, die die Messestädter aus der Regionalliga Mitte schießen sollen sowie drei weitere Abgänge.

Profi-Erfahrung von 2. Liga-Meister BW Linz und Vorwärts Steyr

Von 2. Liga-Meister BW Linz wechseln gleich zwei Spieler in die Messestadt: Simon Gasperlmair kam bei den Linzern regelmäßig zu Spielzeiten und absolvierte in der Saison 20/21 17 Einsätze. Besonders in der Hinserie zählte der Mittelfeldmann zu den Stammkräften, in der zweiten Hälfte der Saison erhielt der 23-jährige weniger Spielzeit. Mit ihm zur Hertha wechselt der erst 20-jährige Tobias Messing, der Youngster gilt als großes Talent und durfte in zehn Saisoneinsätzen für die Linzer bereits Profi-Luft schnuppern. Ebenfalls zum WSC wechselt Pascal Hofstätter, der beim SK Vorwärts Steyr in der vergangenen Saison zu 29 Einsätzen kam und somit ebenso sein Potenzial für Höheres unter Beweis stellen konnte. Der 26-jährige Leihspieler kennt die Liga, zusammen mit seinem Zwillingsbruder Raphael kickte er lange beim ATSV Stadl-Paura. Zudem stehen beim WSC vier weitere Abgänge fest: Der erst im Winter verpflichtete Stefan Nöhmer heuert beim SV Bad Schallerbach an und Gentian Ljatifi wechselt per Leihe nach Bad Schallerbach. Dort kickte Belmin Cirkic leihweise in der letzten Saison, der 23-jährige wird nun zur UVB Vöcklamarkt transferiert. Außerdem bricht Kenan Salo seine Zelte in Wels ab - der 19-jährige durfte zwar 20/21 zehn Mal in der RLM ran, wechselt nun aber zu den FC Juniors OÖ. Die Abgänge von Oliver Affenzeller (Wallern) und Elvir Hadzic (Leihe zum FC Wels) komplettieren die Liste der Abgänge.

Foto: Richard Purgstaller