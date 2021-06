Testspiele RLM (Teil 3): Überblick und Ergebnisse!

Details Donnerstag, 24. Juni 2021 11:08

An diesem Dienstag bzw. Mittwoch waren einige Regionalliga Mitte-Teams in Aufbauspielen für die nahende Saison 21/22 im Einsatz. Die Tests sollen dazu dienen, die Neuzugänge zu integrieren und nach der langen Pause wieder in den Rhythmus zu finden.

Deftige Pleite für Vöcklamarkt - Spittal bereits mit siebtem Test - ''Gallier'' remisieren gegen Heiligenkreuz - WAC Amateure mit erfolgreichem ersten Test

Der USV Allerheiligen kann in seinem vierten Test gegen den TuS Heiligenkreuz/Waasen nicht über ein 2:2-Remis hinaus, für die Windisch-Elf netzten Perger und Kager ein, für Heiligenkreuz traf Mohsenzada per Doppelpack. Die ''Gallier'' stehen somit bei erst einem Sieg in vier Spielen, der nächste Gegner ist am kommenden Freitag, 25. Juni der SV Gössendorf. Erstmalig ins Testspiel-Geschehen eingreifen konnten die RZ Pellets WAC Amateure: Die ''Jungwölfe'' schlugen im ersten Test Liga-Rivale und Aufsteiger Treibach mit 2:0, für die Tatschl-Youngsters waren Egarter und Jager erfolgreich. Eine deftige Niederlage musste die UVB Vöcklamarkt im dritten Test hinnehmen: Mit 3:7 unterlag die Truppe von Neo-Coach Brandstätter Zweitliga-Meister BW Linz. Die Tore für den Champion erzielten Brandner (2), Seidl (2), Fetahu, Huber und Surdanovic. Den ersten Sieg im dritten Test konnte hingegen der TuS Bad Gleichenberg einfahren, die Hochleitner-Schützlinge bezwangen den Ilzer SV durch Tore von Krenn, Rossmann und Cener knapp mit 3:2, die Ilzer Tore markierten Ostermann und Walter. Den bereits siebten Test bestritt der SV Spittal, der jedoch dem Villacher SV mit 1:2 unterlag. Für Villach trafen Sternig und Mohar, bei Spittal war Revelant erfolgreich. Weitere zahlreiche Aufbauspiele gegen attraktive Gegner finden bereits am kommenden Wochenende (25.-27. Juni) statt. Unter anderem testet Bad Gleichenberg gegen den GAK, Weiz gegen Bundesligist Hartberg, Hertha Wels gegen die SKU Amstetten, Vöcklamarkt gegen den SAK, Sturm Graz II gegen Gamlitz und Gleisdorf gegen Wildon.

Lukas Egarter (re.) war beim ersten Sieg der WAC Amateure im ersten Test mit einem Tor beteiligt.

Foto: Gerhard Pulsinger