BREAKING: Auslosung der 1. Runde des ÖFB-Cups 21/22 bringt für Regionalligisten höchst attraktive Gegner!

Details Samstag, 26. Juni 2021 16:47

Am heutigen Samstag, den 26. Juni wurde die 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups 21/22 ausgelost, für die Regionalliga Mitte-Teams stehen einige interessante Aufgaben an, Peter Filzmaier loste dem SV Spittal die Wiener Austria zu und der SC Kalsdorf trifft auf Bundesligist Altach. Auch der USV St. Anna am Aigen hat mit dem GAK ebenfalls einen attaktiven Gegner vor der Brust und auch der ATSV Stadl-Paura hat mit dem SK Sturm Graz einen Bundesligisten gezogen. Ein Schmankerl der ganz besonderen Art gibt es für den WSC Hertha Wels, der auf Titelverteidiger und Rekordmeister Red Bull Salzburg trifft. Bad Gleichenberg kämpft in einem steirischen Derby gegen Bundesligist Hartberg um den Aufstieg in die zweite Runde. Die erste Runde wird am Wochenende vom 16.-18. Juli 2022 gespielt, eine Woche später folgt dann der Liga-Auftakt.

Auslosung 1. Runde ÖFB Cup (16.-18.7.21):

SV Dellach/Gail - SC Weiz

ASV Siegendorf - SV St. Jakob/R.

ASK Bruck/Leitha - SV Stripfing/Weiden

TWL Elektra Wien - FC Gleisdorf 09

SC SW Bregenz - UVB Vöcklamarkt

Union Gurten - Sieger VfV-Cup

VfB Hohenems - SV Fügen

SKU Amstetten - FC Deutschkreutz

SC Austria Lustenau - FC Wels

SK Rapid Wien - SC Wiener Viktoria

SV Lafnitz - FC Traiskirchen

KSV 1919 - First Vienna FC

FC Dornbirn - TSV St. Johann

FK Austria Wien - SV Spittal

FC Admira Wacker Mödling - SC Neusiedl am See

SV Horn - Sieger Tirol Cup

SKN St. Pölten - FC Lauterach

WSG Tirol - SV Leobendorf

SCR Altach - SC Kalsdorf

FC Blau-Weiß Linz - SV Kuchl

FC Wacker Innsbruck - SVG Reichenau Innsbruck

SK Austria Klagenfurt - SC Wiener Neustadt

SK Vorwärts Steyr - FC Kitzbühel

GAK 1902 - USV St. Anna am Aigen

SV Ried - SV Grödig

SK Sturm Graz - ATSV Stadl-Paura

Wolfsberger AC - Wiener Sport-Club

TSV Hartberg - TuS Bad Gleichenberg

FC Red Bull Salzburg - WSC Hertha Wels

Floridsdorfer AC - SV Seekirchen

LASK - FC Mannsdorf-Großenzersdorf