Allerheiligen: Der Liga-Dauerbrenner führt so einiges im Schilde

Details Montag, 05. Juli 2021 15:25

Am Donnerstag, 22. Juli erfolgt mit der Partie Spittal/Drau gegen Sturm Graz II der Ankick in der Regionalliga Mitte. Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Den Anfang macht der USV Stein Reinisch Allerheiligen.

Allerheiligen zählt zum festen Bestandteil

Die „Gallier“ zählen wohl zu jenen Mannschaften, die es drauf haben, entsprechend für unplanmäßige Ergebnisse zu sorgen. Die „Coronabilanz“: 28 Spiele 14 Siege 4 Remis 10 Niederlagen, zeigt an, dass man es durchaus versteht, sich in einer Liga durchzusetzen, der man bereits satte Jahre 16 infolge angehört. Mit dieser Erfahrung im Rücken und Neo-Trainer Bernd Windisch, der es in der dritthöchsten Spielklasse wissen will, hat man es sich in Allerheiligen zum Ziel gesetzt, wieder mit dabei zu sein, wenn die ÖFB-Cuplätze vergeben werden.

(Bostjan Bizjak & Kollegen ist es durchaus zum zutrauen, auch diesmal wieder für Überraschungen zu sorgen)

Prognose:

Schafft man es, in den ersten vier Heimspielen kommen lauter Steirer-Teams angerauscht, möglichst rasch in die Spur zu finden, darf durchaus erwartet werden, dass sich die „Gallier“ auf Dauer in der vorderen Tabellenhälfte festsetzen können. Letztlich sollte ein Platz zwischen 6 und 10 herausspringen.

Testspiel-Ergebnisse:

Köflach 1:1, Ilz 1:3, Mooskirchen 4:2, Heiligenkreuz/W. 2:2, Fuzinar 5:2, Leoben 0:1

1. Runde Steirercup:

Hirnsdorf - Allerheiligen (6. Juli 19:00)

Meisterschaftsstart:

Allerheiligen - St. Anna/Aigen (Termin noch offen), FC Wels - Allerheiligen (30. Juli, 19:00)

Ab und Zugänge Regionalliga Mitte

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo