Ein Tor macht den Unterschied: Vojvoda's goldener Treffer entscheidet OÖ-Derby zwischen Vöcklamarkt und dem FC Wels!

Details Freitag, 23. Juli 2021 22:10

Zum Liga-Auftakt standen sich in der 1. Runde der Regionalliga Mitte die UVB Vöcklamarkt und der FC Wels gegenüber. Das Kellerduell des Vorjahres geizte zum Auftakt mit Toren, am Ende machte der goldene Treffer von Shqiprim Vojvoda den Unterschied. Der FC Wels war im zweiten Durchgang zwar bemüht, aber letztlich zu ungefährlich, der erste Saisonsieg geht an Vöcklamarkt.

Vojvoda schießt Vöcklamarkt mit dem Pausenpfiff in Front

In der ersten Hälfte stellte die UVB das etwas bessere Team, doch dem Spiel so richtig den Stempel aufdrücken konnten weder die Vöcklamarkter noch die Welser. Beide Abwehrreihen standen kompakt und ließen wenig zu. Die Hausherren versuchten aus einer stabilen Defensive heraus mit schnellen Umschaltmomenten für Gefahr zu sorgen. Diese Taktik trug Früchte, wenngleich sehr spät im ersten Durchgang: Quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang den Hausherren das 1:0 durch Shqiprim Vojvoda, dies war gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Der Offensivmann nahm ordentlich Tempo auf, legte sich die Kugel auf den linken Fuß und brachte das Spielgerät im Tor unter (45.+1).

Der UVB Vöcklamarkt gelang gegen den FC Wels der wichtige Auftaktsieg.

Wels mit mehr Spielanteilen, aber nicht gefährlich genug

Nach dem Wiederanpfiff waren es die Welser Gäste, die ihre Angriffsbemühungen verstärkten und zur ersten guten Gelegenheit kamen (53.). Wels-Coach Ari Taner reagierte und brachte mit Faridonpur, Gas und Gamsjäger drei frische Kräfte. Nach etwas mehr als einer Stunde gab es im Welser Strafraum Aufregung, die Hausherren hätten gern einen Elfmeter gesehen, doch der Unparteiische entschied nur auf Eckball. Kurz darauf hätte Taferner bei einer Top-Möglichkeit den Sack zumachen können, doch der Stürmer vergab (66.). Insgesamt gab es jetzt einige heiße Derby-Momente, der FC Wels hatte jetzt auch deutlich mehr Spielanteile, richtig gefährlich wurde es für die UVB-Defensive jedoch nur selten. In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, aber das Vöcklamarkter Abwehrbollwerk sollte halten. Am Ende blieb es beim wichtigen 1:0-Auftaktsieg für die Union Vöcklamarkt.

Rassige Derby-Szenen wie diese gab es in 90 Minuten mehr als genug zu bestaunen.

Klaus Preiner (Sportlicher Leiter UVB Vöcklamarkt): ''In Summe war es aufgrund der starken kämpferischen Leistung schon ein verdienter Sieg. Wir standen in der ersten Halbzeit sehr kompakt und haben nichts zugelassen. In der zweiten Hälfte hatte Wels dann schon mehr Spielanteile, aber wir haben nicht viel zugelassen. Wir sind glücklich und froh, dass wir diesen wichtigen Auftaktsieg einfahren konnten.''

Beste/r Spieler: Pauschallob UVB Vöcklamarkt

UVB Vöcklamarkt - FC Wels 1:0 (1:0)

BLACK CREVICE Stadion Vöcklamarkt, SR Manfred Erlinger, 550 Zuseher

UVB Vöcklamarkt: Schober, Eberl, Rohrstorfer (79. L. Würtinger), Vojvoda (90.+1 Gabric), Taferner, Lipczinski, Cirkic, Purkrabek, Knez, Ljubicic (86. Preiner), S. Würtinger



FC Wels: Radulovic, Hofmeister (58. Faridonpur), Brkanovic, A. Hadzic, Pellegrini, Zümrüt (58. Gamsjäger), Awuni, Piermayr, Huskic, E. Hadzic (31. Jigalov/40. Mavraj), Elgit (58. Gas)



Torfolge: 1:0 Shqiprim Vojvoda (45.+1)



Foto: Alois Huemer

Bericht: Pascal Stegemann