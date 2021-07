Gleichenberg dreht Spiel gegen Kalsdorf in Unterzahl

Details Freitag, 23. Juli 2021 22:47

Eines von drei Steirer-Derbys zum Auftakt in die Saison in der Regionalliga Mitte ging in Bad Gleichenberg über die Bühne. Bad Gleichenberg empfing am Freitagabend den SC Kalsdorf. Die Gastgeber konnten sich mit 2:1 durchsetzen, waren aber ab der zweiten Minute mit einem Mann weniger. In Unterzahl konnten sie das Spiel drehen.

Rote Karte

Das Spiel beginnt mit einem negativen Höhepunkt. Gleichenberg-Goalie Daniel Bartosch sieht Rot wegen Torraubs und muss vom Platz. Bitter für die Gastgeber, die damit schon nach wenigen Augenblicken in Unterzahl agieren müssen. In Überzahl geht Kalsdorf in Führung. 20 Minuten gespielt und Salko Mujanovic bringt das Leder im gegnerischen Kasten unter. Jetzt wird es für das Heim-Team richtig schwer. Überraschend gleicht Bad Gleichenberg mit 10 Mann aus. Maximilian Kohlfürst behält die Übersicht und netzt ein. Tolle Moral der Hausherren, die jetzt am Drücker bleiben. Dennoch geht es mit eine 1:1 in die Pause.

Gleichenberg dreht Spiel

Im zweiten Durchgang startet Gleichenberg besser und prompt gelingt den in Unterzahl spielenden Gastgebern auch noch die Führung. Leonhard Kaufmann versenkt das Leder im Kasten. Damit haben die Gleichenberger das Spiel gedreht. Die Kalsdorfer werfen jetzt alles nach vorne und riskieren. Es versuchen sich auch beide Teams in Wechseln, doch viel ändert das am Spiel nicht mehr. Gleichenberg steht hinten sehr gut und lässt Kalsdorf anlaufen. So bleibt es letztlich auch beim Sieg der Gleichenberger.