Auf Messer's Schneide: FC Wels und Allerheiligen teilen sich beim 1:1 die Punkte!

In der 2. Runde der Regionalliga Mitte gastierte am heutigen Freitagabend der USV Stein Reinisch Allerheiligen beim FC Wels. Letztlich trennten sich die beiden Mannschaften leistungsgerecht mit einem 1:1-Remis. Beide Tore fielen in der ersten Hälfte, in den zweiten 45 Minuten entwickelte sich zwar ein offensiver Schlagabtausch, bei dem beide auf Sieg spielten, es fielen jedoch keine Tore mehr. Für den FC Wels war es der erste Punktgewinn in der neuen Saison.

Puster antwortet Vrebac: 1:1 zur Pause

In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams ab, die favorisierten ''Gallier'' taten sich schwer in die Partie zu finden. Die Messestädter wiederum hielten kämpferisch ordentlich dagegen und belohnten sich nach knapp 20 Minuten mit dem Führungstreffer: Nach einem Freistoß war Sanjin Vrebac per Abstauber zur Stelle und stellte auf 1:0 (22.). Im Anschluss erwachten die ''Gallier'' und bauten in der Folge Druck auf das Welser Gehäuse auf, die Steirer vergaben dabei richtig gute Chancen. Wels war mit der knappen Führung gut bedient, der Ausgleich wäre nicht unverdient gewesen. Doch fünf Minuten vor der Pause belohnte sich der ASV dann selbst, nach einer Flanke war Luca Christian Puster zur Stelle und netzte per Kopf zum verdienten Ausgleich ein (38.). Bis zur Pause passierte nichts mehr und so ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen.



Vrebac brachte den FC Wels in der ersten Hälfte in Führung.

''Gallier'' verschießen in der Schlussphase Elfmeter - es bleibt beim Remis

In den zweiten 45 Minuten entwickelte sich ein offensiver Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf Sieg spielten. Zehn Minuten vor dem Ende hatten die ''Gallier'' dann die große Chance zur Entscheidung, denn den Gästen wurde ein Elfmeter zugesprochen. Doch dem Schützen versagten die Nerven, Wels-Keeper Radulovic hielt den Elfmeter und damit auch einen Punkt fest (79.). Denn obwohl beide Teams in den Schlussminuten weiter auf den Dreier gingen, gelang es keinem von beiden die Kugel noch einmal im gegnerischen Kasten unterzubringen. Kurz vor Schluss hatte Huskic bei einer Riesen-Chance den Siegtreffer für den FC Wels auf dem Fuß, jedoch vergab der Stürmer leichtfertig (88.). Am Ende blieb es beim mehr oder weniger leistungsgerechten Remis, der FC Wels schreibt im zweiten Match erstmalig an, der ASV verpasste es hingegen mit zwei Siegen perfekt in die Saison zu starten.

Der ASV konnte durch Puster noch in der ersten Hälfte den Spielstand egalisieren.

Bernd Windisch (Trainer USV Allerheiligen): ''Für uns waren es eher zwei verlorene Punkte, wir waren im letzten Angriffsviertel viel zu unentschlossen. Wir haben nicht das abegrufen, wozu wir im Stande sind. Insgesamt war es ein sehr intensives Spiel, beide Mannschaften haben aber offensiv zu viele Fehler gemacht.''

Juan-Francisco Bohensky (Sportlicher Leiter FC Wels): ''Es hätte zum Schluss für uns auch den Sieg geben können. Wir haben das Pech, dass einige Schlüsselspieler verletzt sind. Anel Hadzic hat zum Beispiel konditionelle Rückstände, aber wir sehen positiv in die Zukunft. Unser Torwart-Talent Kevin Radulovic hat heute super gehalten.''

Beste/r Spieler: Jure Perger (SV Allerheiligen), Kevin Radulovic (FC Wels), Christian Piermayr (FC Wels)

FC Wels - USV Stein Reinisch Allerheiligen 1:1 (1:1)

HUBER ARENA FC Wels, SR Marco Schlacher, 250 Zuseher

FC Wels: Radulovic, Hofmeister, Brkanovic (46. Pellegrini), A. Hadzic, Gas, Piermayr, Huskic, Ketan (72. Gamsjäger), Vrebac (63. Zümrüt), Elgit, Faridonpur (82. Eberth)



USV Allerheiligen: Hamer, Puster, Poldrugac (88. Kargl), Fauland, Perger (72. J. Janetzko), Mihovilovic, Kager, Bizjak, Syla, Selmeister, Duvnjak



Torfolge: 1:0 Sanjin Vrebac (22.), 1:1 Luca Christian Puster (38.)



Foto: Harald Dostal

Bericht: Pascal Stegemann