Böse Auftakt-Klatsche: Der ATSV Stadl-Paura geht gegen die Union Gurten mit 0:6 unter!

Details Freitag, 30. Juli 2021 21:27

Nachdem der ATSV Stadl-Paura in der Vorwoche spielfrei hatte feierten die Traunviertler erst heute bei der Union Raiffeisen Gurten ihren Liga-Auftakt in der Regionalliga Mitte. Und dieser ging kräftig daneben, denn am Ende holten sich die Stadlinger beim 0:6 eine heftige Klatsche gegen Gurten ab. Bereits zur Halbzeit war beim Stand von 4:0 alles klar, ''Man of the Match'' war dabei Fabian Wimmleitner, dem ein lupenreiner Hattrick in den ersten 45 Minuten gelang.

Lupenreiner Wimmleitner-Hattrick entscheidet das Spiel bereits nach einer halben Stunde

Erwartungsgemäß ging die Union Gurten in diesem OÖ-Derby früh in Führung: Nach einem Missverständnis in der ATSV-Abwehr war Wirth zur Stelle und besorgte den Führungstreffer (13.). Doch für den ATSV gab es kaum Zeit nach dem Rückstand zu verschnaufen, da zappelte die Kugel bereits ein zweites Mal im Stadlinger Kasten, dieses Mal war es Fabian Wimmleitner, der mit seinem dritten Saisontreffer nach einem Eckball auf 2:0 erhöhte (16.). Stadl-Paura war hier in der Anfangsphase völlig überfordert, die Konsequenz war das 3:0 nach noch nicht einmal 20 gespielten Minuten, erneut hieß der Torschütze Fabian Wimmleitner, der nach einem Freistoß per Kopf traf (19.). Die Gurtener hatten hier also bereits früh die Weichen auf Sieg gestellt, viel Widerstand war von den Traunviertlern nun kaum mehr zu erwarten. Und so ging es munter immer weiter in eine Richtung, vor allem Fabian Wimmleitner hatte heute mächtig Spaß am Toreschießen. Dies bewies der Stürmer in der 31. Minute als er mit seinem dritten Treffer des Abends einen lupenreinen Hattrick schnürte und auf 4:0 stellte (31.). Damit hatte Gurten erstmal genug, mit einer hochverdienten 4:0-Führung ging es in die Pause.

Fabian Wimmleitner war mit einem lupenreinen Hattrick in Hälfte eins der Mann der Spiels.

Bauer und Schott machen das halbe Dutzend perfekt

Gleich nach Wiederbeginn zogen die Gurtener wieder an, Dominic Bauer gelang postwended nach dem Anpfiff nach einer Kreuzer-Vorlage das 5:0 (46.). Danach schalteten die Heimischen zwei Gänge zurück, schließlich war die Partie längst durch. Nach gut einer Stunde machte Tobias Schott mit dem 6:0 nach einem Eckball das halbe Dutzend perfekt (66.). Doch damit hatten die Gurtener nun endgültig ihren Torhunger gestillt, die letzten 25 Minuten waren nicht mehr als ein Auslaufen für die Madritsch-Elf, die mit zwei Siegen perfekt in die Saison startet. Bei den Stadlingern wiederum muss bereits nach einem Spiel und einem katastrophalen Auftakt die Ligatauglichkeit der neu zusammengestellten Truppe auf den Prüfstand gestellt werden.

Franz Reisegger (Sektionsleiter Union Gurten): ''Der Sieg war auch in der Höhe völlig verdient. Wir sind natürlich sehr zufrieden, das Wichtigste war für uns, dass wir in den ersten 20 Minuten richtig konsquent bei der Sache waren. ich möchte nicht überheblich klingen, aber es hätte auch zweistellig ausgehen können.''

Beste/r Spieler: Fabian Wimmleitner (Union Gurten), Lukas Moser (Union Gurten), Sebastian Zirnitzer (Union Gurten)

Union Raiffeisen Gurten - ATSV Stadl-Paura 6:0 (4:0)

Park21-Arena Gurten, SR Mag. Lino Heiduck, 450 Zuseher

Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schott (71. Murauer), Bauer (51. Przybylko), Kreuzer, Wimmleitner, Öhlböck (63. Tischler), Wirth (51. Miletic), Schnaitter, Moser (71. Glasner), Zirnitzer



ATSV Stadl-Paura: Gabric, Dermanovic (46. Marrero Valeron), Baric (68. Milojevic), Bouchalga (68. Ojeda Benitez), Stajev, Strnisa, Bursac, Rafajac (68. Ellahi), Diop (46. Herrera Afonso), Perisic, Pellitero Diez



Torfolge: 1:0 Rene Wirth (13.), 2:0 Fabian Wimmleitner (16.), 3:0 Fabian Wimmleitner (19.), 4:0 Fabian Wimmleitner (31.), 5:0 Dominic Bauer (46.), 6:0 Tobias Schott (66.)



Foto: Reinhard Schröckelsberger

Bericht: Pascal Stegemann