Glücklicher Sieg: Ein Treibacher Eigentor ermöglicht Bad Gleichenberg schmeichelhaften Auswärtsdreier!

Details Freitag, 30. Juli 2021 21:08

Am heutigen Freitagabend kam es in der 2. Runde der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem SK Treibach und dem TuS Bad Gleichenberg. Und am Ende ging der TuS als glücklicher Sieger vom Platz, Treibach war eigentlich das bessere Team und hätte sich zumindest einen Zähler verdient, brachte aber die Kugel einfach nicht im Tor unter. Passenderweise sorgte ein Eigentor von Treibach's Martin Höberl für die Entscheidung zugunsten spielerisch enttäuschender Bad Gleichenberger.

Pechvogel Höberl schießt Bad Gleichenberg mit Eigentor in Führung

Die Treibacher begannen mutig und hatten nach etwas mehr als zehn Minuten auch die erste Chance zu verzeichnen: Daniel Billy Kreuzer tauchte vor TuS-Schlussmann Rosker auf, doch der Goalie vereitelte den Einschlag (12.). Die Anfangsphase gehörte dem Kärntner Aufsteiger, doch es waren die Gäste, die quasi mit ihrem ersten Angriff unter kräfiger Mitwirkung von Treibach-Verteidiger Philipp Höberl in Führung gingen. Der Verteidiger agierte unglücklich und beförderte die Kugel ins eigene Netz (16.). Bitter für den SK, denn eigentlich hatten die Kaiser-Schützlinge in Halbzeit eins mehr Spielanteile und insgesamt mehr vom Spiel, agierte in der Offensive aber einen Ticken zu ungenau und stellte sich hinten in einer Situation zu ungeschickt an. Bad Gleichenberg blieb in der ersten Hälfte vieles schuldig, wenngleich Leo Kaufmann fünf Minuten vor der Pause einen Kopfball nur knapp neben das Gehäuse setzte (39.). Ansonsten blieb Treibach das dominante Team, bis zum Halbzeitpfiff gelang der Kaiser-Elf jedoch der Ausgleich nicht mehr und so ging es beim Stand von 0:1 in die Pause.

Bad Gleichenberg-Keeper Zan Rosker brachte die Treibacher Offensive mit seinen Paraden zur Verzweiflung.

Treibach rennt an, kann sich aber nicht belohnen

Kurz nach Wiederanpfiff waren es wieder die Hausherren, die die erste gefährliche Gelegenheit hatten, doch wieder war es Bad Gleichenberg-Keeper Rosker, der den Einschlag verhinderte (51.). In der Folge blieb der SK brandgefährlich, doch erneut hielt der heute bärenstarke Rosker die Kugel fest bzw. rettete Hochleitner auf der Linie (54./58.). Trotz der Führung wirkte Bad Gleichenberg phasenweise überfordert, die Kurörtler konnten von Glück reden, dass die Führung bis hierhin noch Bestand hatte. Denn auch in der Folge erspielte sich der Aufsteiger Chancen um Chancen, doch entweder ging die Kugel um Zentimeter am Kasten vorbei oder Riesentöter Rosker hatte seine Hände dazwischen. Von den steirischen Gästen kam spielerisch zu wenig, die Rebernegg-Truppe war dem Aufsteiger am heutigen Tag eigentlich unterlegen, hatte aber das Glück auf ihrer Seite. Die Gäste kamen nur noch selten vor den Treibacher Kasten,. hätten aber kurz vor Schluss alles klarmachen können, doch Treibach-Keeper Böck verhinderte mit einer Riesentat den Einschlag nach einem Eckball (83.). In den Schlussminuten warf der Aufsteiger alles nach vorne, doch es sollte heute einfach nicht sein. Das verdiente Tor gelang den Kärntnern nicht mehr, am Ende stand ein bitteres 0:1 auf der Anzeigetafel. Bad Gleichenberg startet somit optimal in die Saison, Treibach musste Lehrgeld aufgrund der Unerfahrenheit in der Regionalliga zahlen.

Mag. Peter Hochleitner (Trainer TuS Bad Gleichenberg): ''Das war heute ein sehr glücklicher Sieg, das muss man ehrlich sagen. Ich glaube, so schlecht wie heute waren wir noch nie. Wir haben heute durch ein Eigentor die drei Punkte gemacht, im Prinzip muss man Danke sagen. Die Treibacher hatten ein klares Chancenplus, aber keine Effizienz.''

Beste/r Spieler: Zan Rosker (TuS Bad Gleichenberg)

SK Treibach - TuS Bad Gleichenberg 0:1 (0:1)

Turnerwald-Stadion Treibach, SR Manfred Erlinger, 550 Zuseher

SK Treibach: Böck, Ponjavic (86. Wieser), Höberl (75. Jasic), Salentinig, Vaschauner (62. Grilz), Wachernig, Muharemovic, Leitner (62. Pippan), Gangl, Kreuzer, Primusch (86. Hude)



TuS Bad Gleichenberg: Rosker, J. Trummer, Forjan, Köpf (90.+2 Schadler), Kaufmann, Rossmann, Hochleitner, Sres, Krenn (71. Zürngast), Otter, Stuber-Hamm



Torfolge: 0:1 Philipp Höberl (ET.) (16.)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann