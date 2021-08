Allerheiligen gleicht gegen Gleisdorf in letzter Minute aus und holt Punkt

Details Samstag, 07. August 2021 06:50

Am Freitagabend kam es in der Regionalliga Mitte in der dritten Runde zum Duell zwischen dem USV Allerheiligen und dem FC Gleisdorf 09. Die Die Partie war mit Spannung erwartet worden und die Partie hielt der Erwartung auch stand. Das Spiel endete mit einem 2:2-Remis. Wobei die Allerheiligener den Ausgleich zum 2:2 erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erzielten.

Führung und Ausgleich

Das Spiel beginnt ruhig und verhalten. Beide Teams tun sich noch etwas schwer im Spiel nach vorne. Nach etwa einer Viertelstunde übernimmt Gleisdorf langsam das Ruder, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber nichts machen. Entgegen des Spielverlaufs führen dann die Gastgeber. Luka Duvnjak setzt sich halbrechts im Eins gegen Eins durch und überlupft Keeper Lipovac sehenswert. Mit der Führung im Rücken geben die Heimischen jetzt weiter Gas, müssen aber kurz vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Toller Angriff der Gäste über die rechte Seite. In der Mitte steigt Marco Krammer am höchsten und vollendet zum 1:1. Damit ist wieder alles offen und es geht mit dem 1:1 auch in die Kabinen.

Ausgleich in letzter Minute

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die nicht lange fackeln. Nach 55 Minuten führen die Gleisdorfer dann auch. Nach einer Flanke von links trifft Christian Berger den Ball mit dem Kopf perfekt und drückt ihn zur Führung über die Linie. Damit haben die Gleisdorfer das SPiel gedreht. Und ALlerheiligen ist gefordert. Die Gastgeber werfen jetzt alles nach vorne. Man will die Heimniederlage unbedingt verhindern. Gleisdorf steht hinten aber sehr gut und lässt wenig zu. Der Druck der Allerheiligener wird aber immer größer und als schon niemand mehr mit einem Tor rechnet, entscheidet der Schiri auf Elfmeter: Der eingewechselte Bajram Syla schnappt sich die Kugel und jagt das Spielgerät unter die Latte. Unhaltbarere Elfmeter. Das 2:2 ist gleichzeitig der Endstand. Kurz darauf pfeift der Schiri ab.

