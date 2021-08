Nächste deftige Pleite: Die WAC Amateure holen beim FC Wels mit einem 5:0-Sieg die ersten drei Punkte!

Details Dienstag, 10. August 2021 21:15

Am heutigen Dienstagabend duellierten sich in der 4. Runde der Regionalliga Mitte der FC Wels und die RZ Pellets WAC Amateure. Nach dem 1:7 gegen den DSC kamen die Welser erneut unter die Räder, am Ende des Tages stand eine 0:5-Pleite auf der Anzeigetafel. Für die Lavanttaler fixierten Brugger, Steiger, Holzer, Jasic und Staudinger den ersten Saisonsieg.

Brugger und Steiger fixieren früh den ersten Wolfsberger Sieg

Unter den Augen von DFB-Teamspieler Marcel Halstenberg, der sich von Trauzeuge und Wels-Verteidiger Shahin Faridonpur sicher den einen oder anderen Trick abschauen wollte, fanden die Gäste aus dem Lavanttal besser in diese Partie. Die Anfangsminuten verliefen ereignislos, doch bereits in der 13. Minute stellte Joshua Steiger für die ''Jungwölfe'' auf 1:0. In der Folge wurde es nicht besser für die Messestädter, denn ein paar Minuten später erhöhte Michael Brugger für die RZ Pellets WAC Amateure auf 2:0 (21.). Auf der anderen Seiten hatten die Welser die Riesenchance wieder auf 1:2 heranzukommen, doch die Gelegenheit wurde leichtsinnig von Sanjin Vrebac vergeben (25.). Und so brachten die jungen Wolfsberger eine relativ ungefährdete Zwei-Tore-Führung über die Zeit, die Lavanttaler hätten gar das 3:0 machen müssen. Beim Stand von 0:2 ging es in die Halbzeitpause.

Joshua Steiger besorgte den Wolfsberger Führungstreffer gegen den FC Wels.

Nächste deutliche Niederlage für Wels: ''Jungwölfe'' machen es deutlich

Viel hatten sich die Welser für Hälfte zwei vorgenommen, doch diesen Vorhaben schoben die Lavanttaler schnell einen Riegel vor: Marcel Holzer war rund zehn Minuten nach Wiederanpffif zur Stelle und machte mit dem 3:0 endgültig alles klar (56.). Für die Messestädter wurde der Abend nicht besser, nach dem 1:7 in der Vorwoche beim DSC gab es gleich wieder eine Packung, denn in der 74. Minute erhöhte Adis Jasic gar auf 4:0. Auf der anderen Seite hätte der FC zumindest Ergebniskosmetik betreiben können, doch Pellegrini brachte die Kugel nicht im Tor unter (75.). Das Spiel war längst entschieden, doch einen hatten die ''Jungwölfe'' noch im Köcher - in der Nachspielzeit traf Paul Staudinger zum 5:0-Endstand (90.+3).

Die ''Jungwölfe'' hängten sich voll rein und holten völlig verdient den ersten Sieg der Saison.

Harald Tatschl (Trainer RZ Pellets WAC Amateure): ''Das war auch in der Höhe verdient. Wir hätten vor der Pause das dritte Tor machen müssen, in der zweiten Hälfte ging es eigentlich nur auf ein Tor. Wichtig waren die ersten drei Punkte.''

Beste/r Spieler: Pauschallob WAC Amateure

FC Wels - RZ Pellets WAC Amateure 0:5 (0:2)

HUBER Arena FC Wels, SR MSc Alexander Lappi, 200 Zuseher

FC Wels: Sarcevic, Hofmeister (31. Elgit), Brkanovic, A. Hadzic, Pellegrini, Gamsjäger (46. Gas), Huskic, Ketan, Vrebac (67. Eberth), Mavraj (46. Perić), Faridonpur (67. Awuni)



RZ Pellets WAC Amateure: Skubl, Tauchhammer, Egarter, Veratschnig (78. Zavodnik), Jasic, Altersberger, Brugger (64. Jager), Müller, Pertlwieser (78. Jelic), Holzer (72. Staudinger), Steiger (64. Scharfetter)



Torfolge: 0:1 Joshua Steiger (13.), 0:2 Michael Brugger (21.), 0:3 Marcel Holzer (56.), 0:4 Adis Jasic (73.), 0:5 Paul Staudinger (90.+3)



Foto: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Bericht: Pascal Stegemann

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!