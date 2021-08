Weiter am Punktemaximum: Vöcklamarkt gewinnt OÖ-Derby gegen Gurten mit 3:1!

Details Freitag, 13. August 2021 21:49

Nach einem spielfreien Dienstag empfing die UVB Vöcklamarkt in der 5. Runde der Regionalliga Mitte die Union Raiffeisen Gurten in einem der OÖ-Derbys. Und dabei gelang der UVB ein 3:1-Erfolg, welcher gleichbedeutend mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ist. Durch Tore von Ljubicic, Eberl und Lipczinski springen die Hausruckviertler an die Tabellenspitze und weisen die maximale Punkteanzahl auf.

Schwungvoller Start: Ljubicic gleicht Führung durch Wimmleitner aus

In den Anfangsminuten belauerten sich beide Teams, nach einer Viertelstunde brachte ein Standard die frühe Führung für die Gäste: Ein Eckball von links kam hoch in die Mitte. Fabian Wimmleitner stieg zum Kopfball hoch und der Ball zappelte im Vöcklamarkter Netz (15.). Doch die Hausherren aus dem Hausruckviertel zeigten sich nicht sonderlich geschockt, nach einer Attacke auf einen UVB-Angreifer im Gurtener Strafraum entschied der Unparteiische zurecht auf Strafstoß. Ivan Ljubicic ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und stellte vom Punkt auf 1:1 (21.). Wenig später zappelte die Kugel erneut im Vöcklamarkter Kasten zur vermeintlichen 2:1-Führung für Gurten, der Schiedsrichter nahm das Tor aufgrund eines Foulspiels jedoch zurück - erste fragwürdige Entscheidung (26.). Grundsätzlich war die Partie in den ersten 45 Minuten recht umkämpft und zerfahren, viele Chancen bekamen die Zuseher jedoch nicht zu sehen. Kurz vor der Pause hatten die Innviertler dann doch nochmal einen Hochkaräter, aber mit vereinten Kräften und auch mithilfe des Aluminiums konnte die UVB-Abwehr den Einschlag verhindern (45.). Mit einem unter dem Strich leistungsgerechten Stand von 1:1 ging es in die Kabinen.



Eberl und Lipczinski fixieren den vierten Vöcklamarkter Sieg im vierten Spiel

Auch nach Wiederanpfiff bewegte sich das Spiel überwiegend auf Augenhöhe, beide Teams schenkten sich nichts. Es entwickelte sich ein offenes Spiel zweier sich neutralisierender Teams. Und so sollte ein Standard sein, der den erstmaligen Führungstreffer für Vöcklamarkt ermöglichte: Michael Eberl nahm bei einem Freistoß aus gut 35 Metern Maß und haute das Spielgerät in die Maschen (67.). Die Gurtener reagierten und versuchten jetzt den Druck zu erhöhen. Ein paar Minuten später gab es Aufregung im Vöcklamarkter Strafraum, die Gäste hätten nach einem relativ deutlichen Foul-Spiel gerne einen Elfmeter gesehen, doch Schiedsrichter Greinecker hatte es anders gesehen - zweite fragwürdige Entscheidung (72.). Auf der anderen Seite lief es deutlich besser, wenige Minuten später war Paul Lipczinski nach einem Patzer von Gäste-Keeper Wimmer zur Stelle und machte mit dem 3:1 alles klar (78.). Von diesem Nackenschlag erholten sich die Gäste nicht mehr, am Ende blieb es beim 3:1. Die UVB Vöcklamarkt gewinnt auch ihr viertes Spiel, Gurten muss die Hausruckviertler nach der zweiten Pleite hintereinander vorbeiziehen lassen.



Peter Madritsch (Trainer Union Gurten): ''Irgendwo schon eine verdiente Niederlage, weil sie drei Tore geschossen haben und wir nur eins, weil wir zu viele individuelle Fehler gemacht haben. Allerdings war der Schiedsrichter heute auch nicht gut. Es war ein glasklarer Elfer, das sagen auch die Vöcklamarkter. Wir müssen es jetzt hinnehmen und analysieren.''

Beste/r Spieler: Michael Eberl (UVB Vöcklamarkt)

UVB Vöcklamarkt - Union Raiffeisen Gurten 3:1 (1:1)

BLACK CREVICE Stadion Vöcklamarkt, SR Markus Greinecker, 666 Zuseher

UVB Vöcklamarkt: Mair, Eberl, Rohrstorfer, Pointner, Vojvoda, Taferner, Lipczinski (85. L. Würtinger), Purkrabek, Knez (89. Gabric), Ljubicic (87. Preiner), S. Würtinger



Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schott, Bauer, Kreuzer, Wimmleitner, Öhlböck, Wirth, Schnaitter, Zirnitzer (55. Przybylko), Burghuber



Torfolge: 0:1 Fabian Wimmleitner (15.), 1:1 Ivan Ljubicic (21.), 2:1 Michael Eberl (67.), 3:1 Paul Lipczinski (78.)



Foto: Alois Huemer

Bericht: Pascal Stegemann

