Gurten lässt Wels keine Chance

Details Samstag, 18. September 2021 20:31

Union Gurten empfing am Samstagnachmittag den FC Wels. Es war ein Spiel der zehnten Runde in der Regionalliga Mitte. Die Gurtener gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 4:0-Sieg für die Heimischen. Schon in der ersten Halbzeit machten die Heimischen alles klar.

Schnelle Führung

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Heimischen. In der neunten Minute ist es Fabian Wimmleitner, der zur Führung trifft. Er trifft mit dem Kopf. Mit dem 1:0 im Rücken machen die Heimischen munter weiter, doch Wels steht jetzt hinten gut und lässt wenig zu. Man steht sehr defensiv und Gurten beißt sich vorerst daran die Zähne aus. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde steht es dann doch 2:0. Gabriel Awuni ist der Pechvogel - er versenkt das Leder im eigenen Tor. Dem Treffer war ein schöner Angriff vorausgegangen. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Gurten will weiter nachlegen, doch das gelingt vorerst nicht. Wels ist über weite Strecken harmlos, ehe der Schiedsrichter das Spiel abpfeift und die beiden Teams in die Pause schickt.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Gurtenern, die den Gegner wieder gleich unter Druck setzen und ein schnelles vorentscheidendes Tor erzielen. Es gibt Elfmeter in der 58. Minute. Wimmleitner tritt an und verwandelt. Damit steht es 3:0 - die Entscheidung. Wels ist zwar weiter bemüht, doch gefährlich vor das gegnerische Tor kommt man nicht. In der 63. Minute fällt dann auch noch das 4:0. Wimmleitner macht sein Dreierpack perfekt - er trifft mit einem schönen Schuss von der 16er-Linie aus. Das 4:0 ist gleichzeitig der Endstand, auch wenn der Goalgetter dann auch noch einen Freistoß fast versenkt.

Franz Reisegger (Sportlicher Leiter Gurten): "Die Burschen haben eine super Woche hingelegt. Kompliment von meiner Seite. Der Sieg heute war mehr als verdient. Auch in der Höhe. Der Auftritt war schwer okay, das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können."

