Bad Gleichenberg kommt in Wolfsberg nicht über Remis hinaus

Details Sonntag, 26. September 2021 11:19

Die WAC Amateure empfingen am Samstagabend den TUS Bad Gleichenberg. Die Gäste gingen als Favorit in die Begegnung, konnten dieser Rolle in der Partie der elften Runde der Regionalliga Mitte aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete letztlich mit einem 1:1-Remis. Mit dem Ergebnis können die Wolfsberger wohl deutlich besser leben.

Führung für den Außenseiter

Die erste Halbzeit ist weitgehend ohne Höhepunkte. Die Gleichenberger sind zwar optisch überlegen, können aus dem Übergewicht aber kein Kapital schlagen. Im Gegenteil, am Ende des ersten Abschnitts sollten es die Wolfsberger sein, die in Führung gehen. Doch bis dahin vergeht noch ein wenig Zeit. Gleichenberg sorgt zwischenzeitlich für gehörig Druck, doch das Leder will nicht ins Eckige - dafür sorgt auch der Goalie der Wolfsberger, der mehrmals zur Stelle ist. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es 1:0. Marcel Holzer versenkt das Leder im Kasten der Gäste. Das ist gleichzeitig der Pausenstand.

Schneller Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Jürgen Trummer versenkt die Kugel zum 1:1 im Tor von Wolfsberg. Damit ist wieder alles offen und Gleichenberg gibt weiter Gas. Man bleibt am Drücker und findet auch durchaus gute Möglichkeiten auf die Führung vor. Einzig das mit dem Toreschießen will irgendwie nicht klappen. Wolfsberg ist jetzt mit Verteidigen beschäftigt und es gelingt wenig im Spiel nach vorne, während Gleichenberg weiterhin am Gaspedal bleibt. Trotz des Drucks retten sich die Wolfsberger mit einem Punkt über die Zeit.

Leonhard Kaufmann (Spieler Bad Gleichenberg): "Das Spiel war ziemlich ausgeglichen, obwohl wir die besseren Chancen hatten und meiner Meinung nach dem Sieg näher waren. Schade, dass uns die drei Punkte am Ende nicht gelungen sind."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!