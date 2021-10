Durststrecke beendet: Vöcklamarkt fährt einen Sieg gegen die ''Gallier'' ein!

Details Freitag, 15. Oktober 2021 21:29

Im Zuge der 14. Runde der Regionalliga Mitte trafen am heutigen Freitagabend die UVB Vöcklamarkt und der USV Stein Reinisch Allerheiligen aufeinander. Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück wollten die Hausruckviertler unbedingt wieder anschreiben und dies gelang letztlich auch. Mit einem 2:1-Sieg über die ''Gallier'' beendete die UVB ihre Unserie und nimmt mit dem nunmehr achten Sieg Platz drei unter Beschlag.

Ausgeglichener Spielstand zur Pause

Die Anfangsphase stand im Zeichen gegenseitigen Abtastens, beide Teams waren darum bemüht Sicherheit in die eigenen Reihen zu bekommen. Die erste gute Gelegenheit verbuchten die Hausherren nach gut einer Viertelstunde, doch die Kugel rauschte knapp am Kasten vorbei (13.). Doch ansonsten waren die Gäste aus Allerheiligen die Mannschaft mit mehr Spielanteilen. Es entwickelte sich ein zähes Ringen mit Vorteilen für Allerheiligen. Nach rund einer halben Stunde tauchten die UVB-Männer nach einer Ecke gefährlich vor dem ''Gallier''-Kasten auf, doch wieder blieb die Chance ungenutzt (26.). Kurz darauf schlug die Stunde von Benjamin Taferner, der wenig später nach einer feinen Kombination zur Vöcklamarkter Führung traf (27.). Doch die ''Gallier'' beeindruckte dies nicht im Geringsten, nur wenige Minuten später egalisierte Luca Christian Puster den Spielstand nach einer Ecke (30.). Im Anschluss ließen die Windisch-Männer einige Gelegenheiten aus, um zu erhöhen. Mit dem Pausenpfiff ergab sich dann wieder eine gute Gelegenheit für die Heimischen, doch der Abschluss war dann doch zu hoch angesetzt. Beim Stand von 1:1 ging es in die Kabinen.

Vöcklamarkt holt ersten Sieg nach drei Pleiten am Stück

Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Hausherren, die dem 2:1 relativ nahe kamen, doch erneut landete die Kugel nicht im Tor (53.). Doch wenig später klingelte es dann doch im Kasten der ''Gallier'', Josip Gabric war nach einem Standard zur Stelle und besorgte den zweiten Führungstreffer der UVB an diesem Abend (57.). Im Anschluss versuchte der ASV Druck und Risiko zu erhöhen, um nicht ohne Beute in die Steiermark zurückkehren zu müssen. Doch das Vöcklamarkter Abwehrbollwerk sollte letztlich standhalten und der wichtige Heimdreier konnte fixiert werden.

Bernd Windisch (Trainer SV Allerheiligen): ''In der ersten Hälfte waren wir die bessere und spielbestimmende Mannschaft, wir haben es dann aber versäumt das zweite Tor zu machen. Nach einem Eigenfehler haben wir dann das zweite Tor bekommen, danach hat sich das Geschehen von Sechzehner zu Sechzehner abgespielt.''

UVB Vöcklamarkt - USV Stein Reinisch Allerheiligen 2:1 (1:1)

BLACK CREVICE-Stadion Vöcklamarkt, SR DI Martin Begusch, 450 Zuseher

UVB Vöcklamarkt: Schober, Eberl, Rohrstorfer, L. Würtinger (74. Ljubicic), Vojvoda (90. Schönegger), Taferner (86. Senkyu), Purkrabek, Knez, Gabric, Preiner, S. Würtinger



SV Allerheiligen: Hamer, Puster, Poldrugac, Fauland, Bernsteiner, Mihovilovic, Kager, Bizjak, Syla, Janetzko (69. Pistrich), Grillitsch (84. Nenadic)



Torfolge: 1:0 Benjamin Taferner (27.), 1:1 Luca Christian Puster (30.), 2:1 Josip Gabric (57.)



Foto: Alois Huemer

Bericht: Pascal Stegemann

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!