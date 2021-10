Kärntner Derby: Die WAC Amateure bezwingen den SV Spittal mit 2:1!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 17:35

In einem der Kärntner Derbys gastierte am heutigen Samstagnachmittag in der 14. Runde der Regionalliga Mitte der SV Sportastic Spittal/Drau bei den RZ Pellets WAC Amateuren. Am Ende hatte die Rovcanin-Truppe gegen favorisierte ''Jungwölfe'' das Nachsehen, nach 90 Minuten stand ein 2:1-Sieg für den WAC auf der Anzeigetafel.

Schöfl schießt den WAC kurz vor dem Pausenpfiff in Front

Die WAC Amateure waren von Beginn weg die dominierende Mannschaft, Spittal stand recht tief und lauerte mehr auf Konter. Der SVS verteidigte die Angriffe der Lavanttaler jedoch meist sehr konsequent, weswegen dem WAC eine frühe Führung nicht gelang. Und so dauerte es 45 Minuten bis die Hausherren dann doch trafen, denn quasi mit dem Pausenpfiff gingen die ''Jungwölfe'' dann in Führung: Nach einem Querpass von Holzer war Lukas Schöfl zur Stelle und besorgte das 1:0 (45.+5). Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Der Spittaler Anschlusstreffer kommt zu spät

Kurz nach Wiederanpfiff machten die Wolfsberger dann mit dem 2:0 vorzeitig den Deckel drauf: Michael Brugger war nach einem Veratschnig-Freistoß zur Stelle und schoss das zweite WAC-Tor des Tages (50.). In der Folge hatten die Tatschl-Männer weitere Gelegenheiten den Spielstand zu erhöhen, vom SV Spittal kam hingegen wenig Brandgefährliches. Und so sah es bis in die Schlussphase nach einer klaren Sache aus, doch plötzlich machte Spittal mit dem Anschlusstreffer durch Adnan Hajdarevic zehn Minuten vor dem Ende die Partie wieder spannend (75.). Die Gäste warfen jetzt alles nach vorne, doch der Ausgleich sollte den Rovcanin-Männern nicht mehr gelingen. Der WAC entfernt sich durch den fünften Saisonsieg weiter von der Abstiegszone, Spittal bleibt mit elf Punkten auf dem drittletzten Platz und muss seine Punkte gegen andere Gegner holen.

Harald Tatschl (Trainer RZ Pellets WAC Amateure): ''Wir waren von der ersten Minute spielbestimmend, der Gegner hat sich hinten reingestellt. Wir hätten erhöhen müssen, am Ende war das Ergebnis knapper als der Spielverlauf, es war eine eintönige Partie.''

RZ Pellets WAC Amateure - SV Sportastic Spittal/Drau 2:1 (1:0)

Sportplatz St. Andrä, SR Thomas Christian Schmautz, 100 Zuseher

WAC Amateure: Skubl (14. Dobnik), Tauchhammer, Jelic, Egarter, Veratschnig, Altersberger, Brugger (85. Staudinger), Vielgut (55. Jager), Pertlwieser, Schröfl, Holzer



SV Spittal/Drau: Haimburger, Hajdarevic, Keric, Graf, Pingist (85. Brandner), Oberwinkler, Steurer (46. Udikaluka), Killar (61. Müllmann), Hutter, Fillafer (85. Revelant), Ortner



Torfolge: 1:0 Lukas Schöfl (45.+5), 2:0 Michael Brugger (50.), 2:1 Adnan Hajdarevic (75.)



Foto: Harald Dostal

Bericht: Pascal Stegemann

