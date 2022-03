Goalie Steinbauer trifft in der 98. Minute: Deutschlandsberg sichert sich einen Last-Minute-Zähler gegen die WAC Amateure!

Details Samstag, 05. März 2022 16:31

Im Zuge der 18. Runde der Regionalliga Mitte gastierte der DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg am heutigen Samstagnachmittag bei den RZ Pellets WAC Amateuren. Und dabei sah es bis tief in die Nachspielzeit nach einem Wolfsberger Dreier aus, denn Karic hatte die "Jungwölfe" bereits im ersten Durchgang in Front gebracht. Lange liefen die Steirer dem Rückstand hinterher - bis zur Nachspielzeit als DSC-Goalie Steinbauer bei einer Ecke mit nach vorne kam und den Ball per Kopf im Kasten versenken konnte.

Karic schießt die "Jungwölfe" in Front

Die Lavanttaler fanden besser in die Partie als die steirischen Gäste, bereits in der neunten Minute brachte Armin Karic nach einer feinen Kombination über die linke Seite mit 1:0 in Front (9.). In der Folge waren die Deutschlandsberger darum bemüht in das Spiel zu finden, doch die WAC Amateure standen hinten gut und sorgten mit ihren pfeilschnellen und technisch versierten Spielern immer wieder für Entlastung. Nach dem frühen Führungstreffer sahen die Zuseher nicht mehr viele Hochkaräter, die beiden Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff meldeten sich die Meier-Männer dann erstmalig zu Wort, doch der Urdl-Abschluss konnte von WAC-Goalie Skubl entschärft werden (36.). Auf der anderen Seite probierte es Mutapcic mit einem Heber, doch dies war ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt (38.). Bis zur Pause sollte nichts mehr passieren und so ging es mit einer knappen Wolfsberger Führung in die Halbzeit.

Völlig irre: Deutschlandsberg gleicht in der 98. Minute durch Goalie Steinbauer aus

Nach/in der Halbzeit reagierte DSC-Coach "Ladi" Meier auf den Rückstand und brachte mit Mestrovic und Weitlaner zwei frische Kräfte für die Offensive. Dennoch blieb beim DSC vor allem im Vorwärtsgang vieles Stückwerk, nach gut einer Stunde probierte es Urdl erneut aus der Distanz, doch wieder stand WAC-Goalie Skubl goldrichtig (59.). Kurz darauf dann diese Riesenchance für die Gäste den Ausgleich zu machen, doch Tisaj verfehlte nach einem Stangl-Pass von Grubelnik knapp (60.). Die Gäste drückten jetzt auf's Tempo und auf das 1:1, mittlerweile wäre ein Treffer für die Steirer auch nicht unverdient gewesen. Dies bedeutete jedoch im Umkehrschluss auch viele Räume zum Kontern für die Hausherren, einer dieser Vorstöße lief über Egger, der allein auf Goalie Steinbauer zulief, die Entscheidung in diesem Spiel jedoch verpasste (68.). In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne, doch irgendwie fehlte den West-Steirern heute das Spielglück. In der Schlussphase probierte es Tisaj noch einmal mit einem Heber, doch der ging ebenfalls drüber (86.). Und als sich eigentlich schon fast alle mit der Niederlage abgefunden hatten, schlug die Stunde von DSC-Goalie Clemens Steinbauer. Tief in der Nachspielzeit gab es einen Eckball für den DSC, Mesaric verlängerte die Kugel auf den aufegrückten Tormann, der die Kugel zum vielumjubelten und nicht unverdienten Ausgleich im Kasten versenken konnte (90.+8). Kurz darauf war Schluss, der DSC holt einen späten, aber nicht unverdienten Punkt in St. Andrä und bleibt somit ganz vorne mit dabei.

Philip Leitinger (Sportlicher Leiter DSC Deutschlandsberg): "Heute waren die Platzverhältnisse nicht wirklich fußballtauglich. In der ersten Hälfte war der WAC aggressiver und durch eine dumme Aktion sind wir in Rückstand geraten. Wir sind dann im Prinzip 85 Minuten dem 0:1 hinterher gelaufen. In der zweiten Hälfte sind wir dann aggressiver rausgekommen und es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir hatten sehr viele Standards, aufgrund der zweiten Hälfte ist es schon ein verdientes Unentschieden."

Beste/r Spieler: Clemens Steinbauer (DSC Deutschlandsberg)

RZ Pellets WAC Amateure - DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg 1:1 (1:0)

Sportplatz St. Andrä, SR Roman Smolinski, 50 Zuseher

RZ Pellets WAC Amateure: Skubl, Altersberger, Vielgut, Hartweger, Egger (90.+4 Fritzer), Mutapcic (61. Jager), Karic (78. Pejic), Pertlwieser, Goriupp, Schöfl, Steiger (90.+4 Obidimma)



DSC Deutschlandsberg: Steinbauer, Oparenovic, Lipp (46. Weitlaner), Degen, Schroll, Urdl, Tisaj, Grubisic, Pistrich (46. Mestrovic), Mesaric, Grubelnik



Torfolge: 1:0 Armin Karic (9.), 1:1 Clemens Steinbauer (90.+8)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann