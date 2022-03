Gleisdorf knackt Weiz in rassigem Derby

Details Samstag, 05. März 2022 20:08

Am Samstagnachmittag kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem FC Gleisdorf und dem SC Weiz. Somit stand ein Bezirksderby auf dem Programm. Die Weizer gingen als Favorit in die Partie, mussten sich letztlich aber mit 0:2 geschlagen geben. Ein Rückschlag für die Weizer im Kampf um die Top-Positionen. Die Gleisdorfer führten zur Pause schon mit 2:0 und legten den Grundstein für den Sieg.

Schnelle Führung für Gleisdorf

Weiz ist in den Anfangsminuten sehr präsent und kommt gleich zu einigen gefährlichen Aktionen im letzten Drittel. Gleisdorf macht dennoch einen stabilen Eindruck - das Tempo ist von Beginn weg hoch. Trotz des Übergewichts der Weizer führen in der 16. Minute die Gleisdorfer: Kapitän Markus Ostermann, der in der Vergangenheit die Fußballschuhe für Weiz schnürte, legt sich das Spielgerät am Sechzehnereck für einen Freistoß zurecht, läuft an und hämmert das Leder mit voller Wucht ins kurze Kreuzeck! Mit der Führung im Rücken wollen die Gleisdorfer nachlegen, woraus aber nichts wird. In Folge entwickelt sich die Begegnung zu einem zerfahrenen Spiel. Es kommt auch immer wieder zu Verletzungsunterbrechungen. Die Gleisdorfer nutzen allerdings den Schwung und übernehmen zunehmend das Kommando. In der 37. Minute steht es schließlich 2:0 für die Gastgeber. Sebastian Zettl mit der Balleroberung im Sechzehner, anschließend umkurvt der Angreifer Schlussmann Sascha Harrer und schiebt aus spitzem Winkel zum 2:0 ein. Damit ist für klare Fronten gesorgt, worauf der Schiri die beiden Teams in die Pause schickt.

Offener Schlagabtausch

Im zweiten Durchgang ist es ein offener Schlagabtausch, der dem Publikum geboten wird. Weiz ist stärker, Gleisdorf übersteht aber die ersten Angriffswelle unbeschadet und kommt selbst wieder zu vielversprechenden Möglichkeiten. Beide Teams nehmen dann Wechsel vor. Die Weizer müssen in Folge riskieren und tun das auch. Für Tore sollte es trotz hohem Risiko aber nicht mehr reichen. Gleisdorf spielte in der Schlussphase auf Konter, konnte das 3:0 aber nicht erzielen. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel dann vorbei.

Sandro Derler (Sportlicher Leiter): "Ich denke, das Publikum hat eine sehr gute Partie gesehen, allerdings haben wir uns nicht sehr gut präsentiert. Bei den Gegentoren müssen wir konzentrierter sein. Dann passieren sie nicht. Bitter - wir hatten uns viel für die Partie vorgenommen."

Foto: Richard Purgstaller