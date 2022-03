Fette Beute: FC Wels überrascht und holt Auswärtsdreier in Allerheiligen!

Details Freitag, 11. März 2022 21:26

Im Zuge der 19. Runde der Regionalliga Mitte trafen am heutigen Freitagabend der USV Stein Reinisch Allerheiligen und der FC Wels aufeinander. Und die Gäste zeigten sich bestens eingestellt und schrieben in der Fremde erstmals in dieser Saison an. Nach 90 Minuten stand ein 2:0-Sieg der Messestädter auf der Anzeigetafel, die Tore markierte Hadzic per Doppelpack.

Keine Tore im ersten Durchgang, Wels hält dagegen

Die Gäste fanden ganz gut ins Spiel, nach wenige Minuten kam der FC zur ersten Chance nach einem Eckball, doch knapp drüber (8.). Insgesamt hatten die "Gallier" in der Anfangsphase vielleicht optisch mehr Spielanteile, doch die Welser hielten dagegen und waren mehr als ebenbürtig. Beim ASV kamen oft die letzten Pässe nicht an bzw. wurden diese von den Welsern abgefangen oder aus der Gefahrenzone befördert. Erst nach rund einer halben Stunde kamen die Hausherren mal brandgefährlich vor den Gäste-Kasten, doch Wels-Tormann Gruber verhinderte den Einschlag, als ein ASV-Kicker allein auf ihn zurannte (30.). Die Schatas-Männer hingegen setzten selbst immer wieder gefährliche Nadelstiche in der Offensive ohne brandgefährlich zu werden. Gefahr drohte immer wieder bei Standards, mit dem Pausenpfiff kam der ASV noch einmal, doch die Angriffe blieben und unvollendet und so ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

Hadzic-Doppelpack bringt den Welsern die ersten Auswärtspunkte

Die Welser erwischten den besseren Start in den zweiten Durchgang und belohnten sich selbst für die Hartnäckigkeit mit denen sie heute zu Werke gingen. Erol Zümrüt behauptete sich im Mittelfeld und bediente den mitgelaufenen Hadzic, der die Kugel im langen Eck versenken konnte (52.). Kurz darauf regierten die "Gallier", doch ein Strafraumgestocher führte auf der anderen Seite nicht zum Ausgleich (61.). Es folgten zwei Stangentreffer von den Gästen, Glück für Allerheiligen noch im Spiel geblieben zu sein. Die Windisch-Elf versuchte zumindest den Druck zu erhöhen, der FC Wels hielt jedoch dagegen und konnte in der Schlussphase den Raum nutzen, den die "Gallier" ihnen anboten. Kurz vor dem Ende erhöhten die Messestädter dann nach einem Ballverlust auf 2:0. Erneut marschierte Zümrüt durch die "Gallier"-Hälfte, seinen Schuss wehrte Soldo vor die Füße von Hadzic, der nur noch abstauben musste (87.). Damit war hier die Messe gelesen - der FC Wels holt drei eminent wichtige Zähler im Abstiegskampf, mit einer couragierten Leistung wird der SV Allerheiligen im eigenen Haus geschlagen.

Juan-Francisco Bohensky (Sportlicher Leiter FC Wels): "Der Trainer hat die Mannschaft gut eingestellt. Wir haben die erste Halbzeit kontrolliert und dann das 1:0 gemacht. Der Sieg war nie Gefahr, ein Pauschallob an die ganze Mannschaft."

Beste/r Spieler: Erol Zümrüt (FC Wels)

USV Stein Reinisch Allerheiligen - FC Wels 0:2 (0:0)

Sportplatz USV Allerheiligen, SR Ing. Michael Terbul, 250 Zuseher

SV Allerheiligen: Soldo, Poldrugac, Fauland, Perger, Bernsteiner (46. Pistrich), Mihovilovic, Bizjak, Syla, Obenaus (69. Überbacher), Kargl, Duvnjak



FC Wels: Gruber, Pellegrini, Zümrüt, Awuni, Ketan, Jevtic (60. Demirci), Brkanovic, Hofmeister, Huskic, Frühwirth (87. Balint), Hadzic (84. Jigalov)



Torfolge: 0:1 Elvir Hadzic (52.), 0:2 Elvir Hadzic (84.)



Foto: SK Treibach

Bericht: Pascal Stegemann