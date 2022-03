DSC feiert deutlichen Sieg über St. Anna

Details Freitag, 11. März 2022 21:27

Der Deutschlandsberger SC empfing am Freitagabend im Rahmen der 19. Runde in der Regionalliga Mitte den USV St. Anna am Aigen. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem deutlichen 4:0-Erfolg.

Offene Partie

Nach wenigen Augenblicken der erste Eckball im Spiel. St. Annas Kobald spielt die Ecke kurz und da kommt Salamun zum Schuss. Der Schuss wird aber von Innenverteidiger Oparenovic geblockt. Dann auch die erste Möglichkeit für den DSC, aber Gyergyek kann den Ball souverän halten. Dann eine überragende Rettungsaktion von Salamun - er kann dem schnellen Stürmer des DSC den Ball in letzter Minute abluchsen. In der 14. Minute jubeln die Deutschlandsberger: Urdl lässt gleich vier Gegenspieler von St. Anna stehen und schießt damit das erste Tor in der Partie. Das Spiel bleibt offen geführt. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste spielen nach vorne. St. Annas Lackner läuft alleine aufs Tor zu, doch er wird im letzen Augenblick so gestört, dass er den Abschluss nicht platziert aufs Tor bringen kann. Die erste Halbzeit endet schließlich mit einem Freistoß für St. Anna: Kobald bringt den Ball in den Strafraum, doch es findet sich kein Abnehmer.

DSC baut Führung aus

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste: DSC mit einem Konter und schon steht es 2:0. Weitlaner gewinnt das Laufduell gegen Salamun, bringt den guten Stanglpass auf auf Tisaj und der braucht den Ball nur reinschieben. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kurz darauf sollte es noch dicker kommen. Wieder ein schneller Angriff aus dem Mittelfeld raus und Tisaj kann aus guter Position abschließen. Damit ist die Partie endgültig entschieden. In der Schlussphase fällt auch noch das 4:0 - Grubisic mit einem Traumpass auf Urdl, der einschiebt. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab und Deutschlandsberg jubelt über drei Punkte.

Klaus Suppan (Obmann Deutschlandsberg): "Natürlich freut einen so ein Ergebnis gegen einen Gegner wie St. Anna. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Die Jungs haben von Beginn an sehr konzentriert gespielt. Das war der Grundstein für den Sieg."