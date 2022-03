Sturm weist Vöcklamarkt in die Schranken

Details Montag, 21. März 2022 09:58

Am Sonntagnachmittag kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen den SK Sturm Amateuren und der UVB Vöcklamarkt. Somit stand ein echtes Top-Spiel auf dem Programm. Am Ende konnten sich die Gastgeber mit 2:0 durchsetzen. Der Erfolgslauf der Grazer hält somit an.

Blitzstart der Grazer

Die Grazer starten sehr druckvoll in die Partie und geben von Beginn an Gas. Nach nur drei Minuten folgt bereits die kalte Dusche für die Gäste. Sandro Schendl ist nach einer schönen Aktion zur Stelle und macht das 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch wenn die Gastgeber überlegen sind. Nach einer Weile kommen auch die Gäste besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Jetzt ergeben sich auch Chancen, doch für Tore sollte es nicht reichen. So plätschert das Spiel dann dahin und es geht mit dem 1:0 dann auch in die Kabinen.

Verdienter Sieg

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die unbedingt Zählbares mit nachhause nehmen wollen. Man riskiert mehr, was wiederum Räume für die Gastgeber eröffnet. Noch steht die Gäste-Defensive gut, in der 65. Minute zappelt das Leder dann aber im Netz. Wieder ist es Schendl, der jubeln darf. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gäste reagieren darauf mit Einwechslungen - frische Spieler sollen neuen Schwung ins Spiel bringen. Es bleibt aber dabei. Sturm setzt sich verdient mit 2:0 durch.

Thomas Hösele (Trainer Sturm Amateure): "Eine sehr dominante Vorstellung, schade, dass wir nicht früher das zweite Tor gemacht haben! Defensiv haben wir quasi nichts zugelassen! Unterm Strich ein mehr als verdienter Sieg!"