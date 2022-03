Meistertraum bereits geplatzt? Hertha Wels verliert daheim auch gegen Bad Gleichenberg!

Details Freitag, 25. März 2022 21:19

Im Zuge der 21. Runde der Regionalliga Mitte empfing der WSC HOGO Hertha Wels am heutigen Freitagabend den TuS Bad Gleichenberg. Und dabei gab es eine faustdicke Überraschung, denn am Ende nahmen die Gäste aus der Süd-Ost-Steiermark alle drei Punkte mit nach Hause. Und das sogar, obwohl die favorisierten Welser kurz vor der Pause durch Valentin Frank in Führung gingen. Die Messestädter waren wie bereits in den vergangenen Wochen nicht immer präsent auf dem Platz und so gelang es den Rebernegg-Männern durch Hochleitner und Forjan die Partie zu drehen.

Frank köpft die Hertha kurz vor der Pause in Führung

Bereits nach wenigen Sekunden hätten die Gäste per Schnellstart in Führung gehen können, nach dem Anstoß rannte plötzlich Imisrovic allein auf den Welser Kasten zu, schoss die Kugel jedoch daneben - Glück für die Welser in der Anfangsminute (1.). Nach diesem Beinahe-Rückstand fingen sich die Oberösterreicher und versuchten die Kontrolle über das Spielgeschehen zu erlangen. Bad Gleichenberg stand tiefer und versuchte eher über schnelle Gegenangriffe zum Erfolg zu kommen. Die Herthaner waren im ersten Durchgang das spielbestimmende und optisch überlegene Team, doch den Waldl-Männern fehlte es wie häufiger zuletzt der letzte Pass bzw. der Zug zum Tor. Die besseren Chancen und mehr davon hatten eigentlich die Gäste, in der 24. Minute kam Rossmann zentral am Straufraum an den Ball, doch seinen Schuss parierte letztlich Gruber. Wenig später war es Kaufmann, der den Herthaner Goalie auf die Probe stellte und im Gegenzug hatten auch die Hausherren dann ihre erste ernstzunehmende Gelegenheit, verpassten die Führung aber ebenso (38.). Diese fiel dann aber doch noch vor dem Seitenwechsel und zwar nach einem Freistoß von der halblinken Seite, welche Valentin Frank per Kopf zur Welser Führung verwerten konnte (42.). Bis zur Pause passierte nichts mehr und so ging es mit einer knappen und eher schmeichelhaften Welser Führung in die Kabinen.

Bad Gleichenberg dreht dank Hochleitner und Forjan die Partie

Die Gäste hatten den besseren Start in den zweiten Durchgang, nach wenigen Minuten entschied der Referee nach einer Bad Gleichenberger Hereingabe in den Strafraum auf Handspiel der Welser, Michael Hochleitner trat und verwandelte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich (53.). In der Folge versuchten die Waldl-Männer den Druck zu erhöhen und die Führung wiederherzustellen, doch waren es erneut die Gäste, die den Welser die kalte Dusche verabreichten: Nach einem folgenschweren Ballverlust im Vorwärtsgang bekamen die Bad Gleichenberger den Ball und setzten Markus Forjan in Szene, der mit etwas Fortuna den nicht gerade glücklich aussehenden Gruber überwand und zum 2:1 für die Gäste einschoss (64.). Im Anschluss erhöhten die Heimischen den Druck, um die nächste drohende Pleite zu vermeiden. Die Gäste standen jetzt verständlicherweise tief und lauerten auf einen Konter, um einen davon erfolgreich abzuschließen und für die Vorentscheidung zu sorgen. In der Nachspielzeit verhinderte dann TuS-Tormann Bartosch bei einem Volley-Abschluss der Hausherren per Faustabwehr den Ausgleich (90.+1). Doch kurz darauf war Schluss - der TuS Bad Gleichenberg dreht einen Rückstand gegen Hertha Wels und beantwortet damit vermutlich bereits jetzt die Meisterfrage. Denn wenn Sturm II gewinnen sollte betrüge der Abstand von Hertha Wels zur Spitze bereits zwölf Punkte, auch für den letzten Optimisten eine letztlich zu anspruchsvolle Aufgabe.

Markus Rebernegg (Trainer TuS Bad Gleichenberg): "Dass Hertha Wels vor Spielbeginn der Favorit war, war klar. Aber wir haben mannschaftlich sehr diszipliniert dagegen gehalten und es gut gemacht. Wir haben spielerisch mehr Akzente gesetzt und haben viele Torchancen kreiert. Nach der Führung für Hertha Wels haben wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern bis zum Ende gefightet und uns dann auch belohnt."

Beste/r Spieler: Nino Köpf, Leon Sres, Gregor Zelko (alle TuS Bad Gleichenberg)

WSC HOGO Hertha Wels - TuS Bad Gleichenberg 1:2 (1:0)

Stadion Weiz, SR Stjepan Bosnjak, 250 Zuseher

WSC Hertha Wels: Gruber, Maier, Mislov, Sulimani (90.+1 Stadlmann), Fröschl, Mayer (73. Kukic), Holzinger (46. Gasperlmair), Messing, Hofstätter (66. Hodzic), Ried, Frank



TuS Bad Gleichenberg: Bartosch, Fabiani, Zelko, Forjan, Köpf, Kaufmann (90.+3 Hauptmann), Rossmann, Hochleitner, Sres, Imsirovic (75. Krenn), Stuber-Hamm



Torfolge: 1:0 Valentin Frank (42.), 1:1 Michael Hochleitner (53.), 1:2 Markus Josef Forjan (64.)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann