Aufstiegszug wohl abgefahren: Junge Wikinger trotzen Hertha Wels ein Unentschieden ab!

Details Freitag, 01. April 2022 21:35

Im Zuge der 22. Runde der Regionalliga Mitte duellierten sich am heutigen Freitagabend in einem der OÖ-Derbys die Jungen Wikinger Ried und der WSC HOGO Hertha Wels. Und dabei blieb der Favorit aus Wels einmal mehr ohne Sieg, am Ende mussten sich die von Interimstrainer Emin Sulimani trainierten Herthaner Aufstiegskandidaten mit einem Unentschieden begnügen. Dabei rannte der WSC nach einem Gegentreffer durch Wörndl einem Rückstand hinterher, Lukas Ried gelang immerhin noch der Ausgleich.

Derby auf Augenhöhe: Torlose erste Hälfte zwischen Ried und Hertha Wels

Die erste Gelegenheit gehörte den Gästen, Roko Mislov fasste sich aus vielversprechender Position ein Herz und zog ab, doch JWR-Schlussmann Jonas Wendlinger parierte die Kugel ohne Probleme (1.). Ein paar Minuten später war es Alexander Fröschl, der den Rieder Goalie testete, doch dieser faustete den Ball aus der Gefahrenzone (8.). Nach rund einer Viertelstunde ließen auch die Hausherren ihr Können erstmals aufblitzen, Benedikt Erhard setzte die Kugel aus rund 20 Metern knapp über den Kasten (14.). Die Gäste waren zwar optisch überlegen, doch die Jungen Wikinger fanden nach der Anfangsphase besser ins Spiel und der Hertha fehlte wie so oft zuletzt der offensive Zug. Doch ein Chancen-Feuerwerk bekamen die Zuseher im ersten Durchgang nicht zu sehen, vielmehr fehlte es beiden Sturmreihen an der Durchschlagskraft. Zum Ende der ersten Hälfte übernahm wieder der WSC die Kontrolle, doch der Führungstreffer sollte nicht mehr fallen. Folgerichtig ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.



Wieder nur Remis: Ried gleicht die Rieder Führung noch aus

Die Heimischen kamen mit viel Elan und Engagement aus dem Kabinentrakt und gingen tatsächlich wenige Minuten nach Wiederanpfiff durch einen Sonntagsschuss vom eingewechselten Ben-Travis Wörndl mit 1:0 in Front (52.). Doch recht lange hatte die Rieder Führung nicht Bestand, denn nur zehn Minuten später konnte Lukas Ried für den WSC ausgleichen (63.). In der Folge taten sich beide Mannschaften schwer weitere Hochkaräter zu kreieren, vielmehr war das Spiel jetzt wieder zerfahren und ohne die ganz großen Highlights. Knapp zehn Minuten vor dem Ende hatte dann Robin Ungerath den Siegtreffer für die Jungen Wikinger auf dem Fuß, doch ein Gäste-Kicker fälschte den Schuss noch entscheidend ab (78.). Kurz darauf war es wieder Ungerath, der den Sitzer nach einer Hereingabe vergab (80.). Doch das sollte es dann auch gewesen sein auf beiden Seiten, es gab keinen Torerfolg mehr und so blieb es beim unter dem Strich gerechten 1:1. Für die Herthaner ist es ein weiterer Rückschlag und zwei verlorene Punkte, der Aufstieg rückt somit in noch weitere Ferne.

Tim Entenfellner (Team-Manager Junge Wikinger Ried): "Wenn man sich die 90 Minuten anschaut ist es sicherlich ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit hat Hertha Wels die besseren Chancen gehabt, zum Schluss dann wir. Wenn wir uns weiter die kleinen Erfolgserlebnisse holt, dann klappt's auch bald mit einem Sieg."

Junge Wikinger Ried - WSC HOGO Hertha Wels 1:1 (0:0)

josko ARENA, SR Samuel Sampl, 150 Zuseher

Junge Wikinger Ried: Wendlinger, Hingsamer, Zdichynec (70. Dallhammer), Chabbi (82. Akrap), Mayrhuber, Erhard (82. Lukic), Gabric, Birglehner, Ungerath (90.+3 Diomande), Rossdorfer, Pointner (46. Wörndl)



WSC Hertha Wels: Duna, Maier, Mislov, Fröschl, Mayer (72. Sulimani), Stadlmann (90.+1 Racic), Gasperlmair, Messing, Hofstätter, Ried, Frank



Torfolge: 1:0 Ben-Travis Wörndl (52.), 1:1 Lukas Ried (63.)



Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Ben-Travis Wörndl (86., Junge Wikinger Ried)

Foto: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Bericht: Pascal Stegemann