Durch zwei Elfmeter: Allerheiligen und Gurten teilen sich die Punkte!

Details Freitag, 08. April 2022 21:14

Am heutigen Freitagabend gastierte die Union Raiffeisen Gurten in der 23. Runde der Regionalliga Mitte beim USV Stein Reinisch Allerheiligen. Und dabei mussten sich Innviertler mit einem Punkt begnügen, denn zu mehr reichte es nach Rückstand durch einen Syla-Elfmeter am Ende nicht mehr. Wimmleitner konnte ebenfalls vom Punkt ausgleichen, somit bleiben die Gurtener auf dem zweiten Tabellenplatz.

Syla besorgt schmeichelhafte "Gallier"-Führung vom Punkt

Die "Gallier" zeigten sich als erstes gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse, nach rund zehn Minuten erarbeiteten sich die Windisch-Männer die erste halbwegs ernstzunehmende Gelegenheit. Es ging Schlag auf Schlag - Gurten-Keeper Wimmer hätte beinahe den Ball gegen einen "Gallier"-Angreifer vertändelt, in letzter Sekunde konnte der Schlussmann noch zur Ecke klären. Kurz darauf kamen auch die Gäste zu ihrer ersten Chance, doch der abgefälschte Schuss konnte vom ASV-Keeper Soldo pariert werden (13.). Wenig später waren es wieder die Gurtener, die einen Schuss nur minimal neben den linken Pfosten setzten (15.). Gurten war die dominante Mannschaft und der Führung insgesamt näher. In der 27. Minute brachte Topscorer Wimmleitner den Ball nach einem spektakulären Drehschuss auf's Tor, doch Soldo war auf dem Posten und verhinderte den Einschlag. Ein paar Minuten später war es Wirth, der sich auf der rechten Seite durchtankte, dann aber nur das Außennetz traf (31.). Letztlich waren es dann aber doch die Hausherren, die überraschend den ersten Treffer erzielten. Schiedsrichter DI Thomas Wieser entschied nach einem Foulspiel im Gurtener Strafraum auf Elfmeter, Bajram Syla ließ sich diese große Gelegenheit nicht nehmen. Die Gäste waren dem Ausgleich zwar noch einmal mit einem Kopfball relativ nahe, doch letztlich sollte Allerheiligen die knappe Führung mit in die Pause nehmen.

Wimmleitner gleicht durch Elfmeter aus

Im zweiten Durchgang nahmen die Gurtener von Beginn weg das Spiel in die Hand, die Madritsch-Männer waren im Vorwärtsgang und versuchten Druck auf die "Gallier"-Defensive auszuüben. Nach rund einer Stunde musste Bizjak in höchster Not klären, doch kurz darauf zeigte der Unparteiische ein zweites Mal auf den Punkt, dieses Mal im Strafraum der "Gallier". Goalgetter Fabian Wimmleitner ließ sich nicht lange bitte und verwandelte mit seinem 18. Saisontor zum 1:1-Ausgleich (60.). Dieser war verdient, da Gurten mehr vom Spiel hatte und auch in der Folge nicht nachließ. Kurz nach dem Gegentreffer musste ASV-Keeper Soldo sogar einen zweiten Einschlag verhindern. Nach dem Ausgleich verlor die Partie etwas an Schwung, vom ASV war in der Offensive kaum mehr etwas zu sehen und auch Gurten ließ jetzt die ganz großen Chancen aus. Konsequenterweise fielen keine weiteren Tore mehr und so trennten sich Allerheiligen und Gurten mit einem 1:1-Remis.

Peter Madritsch (Trainer Union Gurten): "Mit der ersten Hälfte bin ich nicht so zufrieden, wir haben den Gegner dominiert und hatten sehr viele Chancen. Der Rückstand war ärgerlich, wir waren ganz klar die bessere Mannschaft. In Summe bin ich im Nachhinein glücklich über den Punkt."

Bernd Windisch (Trainer SV Allerheiligen): "Den Punkt nehmen wir gerne mit. Gurten hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, aber wir haben auch zwei hundertprozentige vergeben. In der zweiten Hälfte hatte Gurten mehr Ballbesitz, aber wir sind gut gestanden und haben nicht viel zugelassen."

Beste/r Spieler: Fabian Wimmleitner (Union Gurten), Daniel Bernsteiner (SV Allerheiligen)

USV Stein Reinisch Allerheiligen - Union Raiffeisen Gurten 1:1 (1:0)

Sportplatz USV Allerheiligen/W., SR DI Thomas Wieser, 250 Zuseher

SV Allerheiligen: Soldo, Fauland, Perger, Bernsteiner (85. Pistrich), Kager, Bizjak, Syla, Obenaus, Kargl, Hajdinjak, Duvnjak (46. Grillitsch)



Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schott, Bauer (78. Moser), Przybylko (75. Kienberger), Wimmleitner, Schnaitter, Horner, Burghuber, Zirnitzer, Wirth (78. Brozik)



Torfolge: 1:0 Bajram Syla (41.), 1:1 Fabian Wimmleitner (60.)



Foto: Reinhard Schröckelsberger

Bericht: Pascal Stegemann