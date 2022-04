Torloses Remis: WAC Amateure und Gurten teilen sich die Punkte!

Details Montag, 18. April 2022 16:43

Am heutigen Montagnachmittag empfingen die RZ Pellets WAC Amateure in der 25. Runde der Regionalliga Mitte die Union Raiffeisen Gurten. Dabei gelang es weder den Lavanttalern noch den Innviertlern einen Dreier unter Dach und Fach zu bringen, denn am Ende trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem torlosen Remis.

Keine Tore im ersten Abschnitt

Nicht allzu viel Hochkarätiges sahen die Zuseher im ersten Durchgang zwischen den WAC Amateuren und der Union Gurten. Die ersatzgeschwächten Gäste, die unter anderem ohne 18-Tore-Mann Fabian Wimmleitner auskommen mussten, taten sich schwer im Kreieren von Großchancen. Die WAC Amateure waren im ersten Durchgang optisch leicht überlegen und sie hatten auch mehr Ballbesitz, jedoch fehlten auch den Tatschl-Youngsters die ganz großen Gelegenheiten. So gab es auf beiden Seite die eine oder andere Halbchance zu beobachten, zwingend wurde es jedoch nur selten und so ging es mit einem insgesamt leistungsgerechten 0:0 in die Pause.



Auch im zweiten Teil bleibt es torlos

Auch im zweiten Durchgang waren die Heimischen das spielbestimmende und etwas bessere Team, doch den Lavanttalern fehlte es meist am letzten Pass bzw. der letzten Präzision im Abschluss. Doch auch den Gurtenern fiel es heute nicht gerade leicht Großchancen im Minutentakt zu erschaffen, erst gegen Ende der Partie wurden die Innviertler wieder etwas gefährlicher. Da jedoch auch die WAC Amateure im Abschluss heute glücklos waren, endete das Match letztlich mit einem torlosen Remis.

Harald Tatschl (Trainer WAC Amateure): "Das war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel. In der ersten Hälfte waren Chancen Mangelware, in der zweiten gab es nur eine. Das 0:0 ist letztlich leistungsgerecht."

Franz Reisegger (Sportlicher Leiter Union Gurten): "Das war schon ein bisserl eine Ostermontag-Partie, es gab quasi nur eine Torchance und es ist ein gerechtes Unentschieden. Trotzdem sind wir stolz, wir sind weiter ungeschlagen und nehmen den Punkt gern mit."

RZ Pellets WAC Amateure - Union Raiffeisen Gurten 0:0 (0:0)

Sportplatz St. Andrä, SR Dr. Thomas Paier, 150 Zuseher

WAC Amateure: Skubl, Altersberger, Vielgut (67. Pejic), Müller, Hartweger, Karic, Pertlwieser, Schöfl (79. Goriupp), Jager (87. Staudinger), Tauchhammer, Steiger (67. Egger)



Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schott, Bauer, Kienberger (70. Brozik), Öhlböck (53. Kreuzer), Schütz, Schnaitter, Horner, Moser, Zirnitzer



Foto: Gerhard Pulsinger

Bericht: Pascal Stegemann