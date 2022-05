Gleisdorf läuft in Gurten in Debakel

Details Samstag, 07. Mai 2022 21:24

Also dieses Reise hätte sich der FC Gleisdorf 09 sparen könnten. Bei Union Gurten setzte es für die Oststeirer in der 28. Runde der Regionalliga Mitte ein 0:6-Debakel. Dabei sah es zur Pause noch gut aus - da führten die Oberösterreicher nur mit 1:0. Im zweiten Durchgang aber drehten die Gurtener richtig auf und schossen den Gegner aus dem Stadion.

Offene Partie

Im ersten Durchgang ist die Partie weitgehend offen geführt. Sowohl die Gleisdorfer als auch die Gurtener sind bemüht, doch aus Toren wird vorerst nichts. Gurten ist zwar optisch überlegen, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld allerdings kein Kapital schlagen. Gleisdorf lauert auf Konter, doch die die sich ergeben, führen zu nichts. So plätschert das Spiel dann dahin und erst als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es doch 1:0 für die Gurtener. Jakob Kreuzer nutzt eine Unachtsamkeit in der Gleisdorfer Defensive und trifft. Dann geht es in die Kabinen.

Gurten zieht davon

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gleisdorfer. Aus einem Konter heraus fällt gleich nach Wiederbeginn nämlich das 2:0 für Gurten. Kurz darauf dann die wohl spielentscheidende Situation: Markus Ostermann sieht wegen Ballwegschießen die Gelb-Rote Karte und Gleisdorf muss den Rest der Partie mit einem Mann weniger auskommen. Nur wenige Augenblicke darauf auch schon das 3:0 für Gurten: Lukas Moser ist zur Stelle. Die Heimischen haben aber noch lange nicht genug heute. In der 68. Minute ist Moser erneut zur Stelle und macht das 4:0. Wimmleitner und Jacub Przybylko sorgen schließlich für den 6:0-Endstand.

Franz Reisinger (Sportlicher Leiter Gurten): "Mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden. Das war eine ganz starke Vorstellung der Mannschaft. Der Sieg tut vor allem nach einer Durststrecke gut, obwohl das Jammer auf hohem Niveau ist. Wir freuen uns schon auf das nächste Spiel gegen die Sturm Amateure. Wir haben dort nichts zu verlieren und werden einem starken Gegner alles abverlangen. "