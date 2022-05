Routine vor Jugend: Gurten entscheidet das OÖ-Derby gegen die Jungen Wikinger knapp für sich!

Details Dienstag, 24. Mai 2022 22:01

Am heutigen Dienstagabend kam es in der 31. Runde der Regionalliga Mitte zum OÖ-Derby zwischen der Union Raiffeisen Gurten und den Jungen Wikingern Ried. Und dabei setzten sich die routinierteren Hausherren aus Gurten knapp mit 1:0 durch, den goldenen Treffer erzielte Kapitän Thomas Reiter nach einer Ecke in der Schlussphase.

Nullnummer zwischen Gurten und Ried

In der Anfangsphase entwickelte sich ein umkämpftes OÖ-Derby mit der ersten dicken Chance für die Rieder, doch die Latte verhinderte den Einschlag (13.). Wenig später trat auch die Gurtener Offensive in Erscheinung, nach einem kurz ausgeführten Freistoß kam Bauer an den Ball, sein Abschluss landete jedoch knapp neben dem Tor (17.). In der Folge sahen die Zuseher ein intensives Duell auf Augenhöhe mit Spielanteilen auf beiden Seiten und Szenen in beiden Strafräumen. Die Jungen Wikinger hielten gegen favorisierte Gurtener durchaus dagegen und boten dem Derbygegner Paroli, auch wenn Gurten leichte Vorteile hatte. Zum Ende der ersten Hälfte konnten die Hausherren dann den Druck wieder erhöhen, doch zwei gute Gelegenheiten versiebten die Madritsch-Männer. Erst verpasste Öhlböck nach einer Wirth-Flanke am langen Pfosten die Führung, dann schoss Moser die Kugel aus wenigen Metern über den Kasten (40./43). Weil Gurten das 1:0 verpasste, ging es torlos in die Pause.

Ein Standard entscheidet die Partie zugunsten von Gurten

Nach Wiederbeginn versuchten die Hausherren die Schrauben anzuziehen, doch erst nach einer guten Stunde fand die gute Chance statt, doch wieder setzten die Gurtener die Kugel neben das Gehäuse (66.). Im zweiten Durchgang waren die Gurtener feld- und spielüberlegen, aber es fehlte vorerst an den entscheidenden Momenten in der Offensive. Die Rieder wiederum verteidigten leidenschaftlich und verlangten dem Favoriten in puncto Zweikampfverhalten alles ab. Einer der wenigen Rieder Angriffe resultierte kurz darauf in einer Monsterchance nach einem Eckball, wo die Rieder den Ball nicht im Tor unterbringen konnten. Und so schlag dann doch die Routine zu: Thomas Reiter war auf der anderen Seite nach einer Ecke zur Stelle und köpfte zur Führung ein (74.). Beim Gegentreffer verletzte sich Ried's Severin Hingsamer einigermaßen schwer am Kopf und musste mit der Rettung abtransportiert werden. Die Rieder bäumten sich noch einmal auf und belagerten die Gurtener Hälfte, doch am Ende brachte die Union den Sieg mit Glück über die Zeit bzw. verpasste bei einem Konter in der Nachspielzeit gar das 2:0. Die Rieder Jung-Profis müssen sich somit der routinierten Gurtener Truppe mit 0:1 geschlagen geben. Gurten wahrt die Chance Meister zu werden, jedoch fehlen kaum aufzuholende sieben Zähler auf Sturm.

Franz Reisegger (Sportlicher Leiter Union Gurten): "Es war ein sehr knapper Sieg. Ried hat uns alles abverlangt, sie waren zweikampfstark und schnell. Es hätte auch Unentschieden ausgehen können, aber heute hatten wir das Glück auf unserer Seite. Am Ende war dann Ried am Drücker, dem verletzten Spieler Hingsamer wünschen wir alles Gute."

Beste/r Spieler: Thomas Reiter, Simon Schnaitter (Union Gurten)

Union Raiffeisen Gurten - Junge Wikinger Ried 1:0 (0:0)

Park21-Arena Gurten, SR Robert Radev, 600 Zuseher

Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schott, Bauer (56. Kreuzer), Wimmleitner, Öhlböck, Wirth (90. Kienberger), Schnaitter, Horner, Moser (76. Przybylko), Zirnitzer

Junge Wikinger Ried: Wendlinger, Hingsamer (77. Pointner), Wörndl (77. Voglmaier), Beganovic, Wiesinger, Mayrhuber, Gabric, Birglehner, Rossdorfer (72. Ratzinger), Dallhammer, Akrap

Torfolge: 1:0 Thomas Reiter (74.)

Foto: Reinhard Schröckelsberger

Bericht: Pascal Stegemann