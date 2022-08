Später Ausgleich im Kärntner Derby

Details Freitag, 05. August 2022 22:10

In der dritten Runde der Regionalliga Mitte gab es in Treibach-Althofen ein Kärntner Derby. Die Treibacher siegten zuletzt auswärts in Weiz und waren nun auch scharf auf den ersten Erfolg auf heimischen Boden. Als Gegner kamen die WAC Amateure. Die Wolfsberger kamen bis dato noch nicht richtig auf Touren und sahen im Derby eine Chance, endlich einen Dreier einzufahren. Der WAC konnte zum Schluss noch die Treibacher Führung zu Nichte machen.

Treibach führt zur Pause

In der Beginnphase spielte sich das Ganze noch eher im Halbchancenbereich ab. Während der heißen Temperaturen fiel dann auch etwas Regen vom Himmel und die Gäste aus dem Lavanttal fanden nach einem Eckstoß ihre erste richtige Tormöglickeit vor. Die jungen Wolfsberger konnten das Leder aber nicht im Treibacher Gehäuse unterbringen. Das Spiel wurde von beiden Kontrahenten sehr körperbetont und mit viel Kampf bestritten. Noch vor dem Pausenpfiff schossen die Hausherren den Führungstreffer. Über Umwege fand der Ball nach einem Freistoß von Muharemovic den Weg ins Tor.

Später WAC-Ausgleich

In der zweiten Hälfte drängten die Wolfsberger auf die Führung und vergaben durch den eingewechselten Joshua Steiger eine gute Möglichkeit zum Ausgleich. Der SK Treibach tat sich sukzessive schwerer, ihre Führung gegen starke Wolfsberger zu verteidigen. Es sollte ihnen aber vorerst gelingen und die Elf von Rudolf Perz führte mit 1:0. Just in der 90. Spielminute versalzte der WAC den Treibachern die Suppe. Florent Hajdini besorgte mit einem Schuss aus ca. 20 Metern via Stangentreffer den späten Ausgleich. So durften sich die Lavanttaler doch noch über den verdienten Ausgleichstreffer freuen und holten das dritte Unentschieden im dritten Spiel.

Rudolf Perz (Trainer SK Treibach): „Die WAC Amateure waren der erwartet starke Gegner. Auch wenn wir zum Schluss leider den Ausgleich kassierten, geht das Remis in unterm Strich in Ordnung“

Bester Spieler: Vahid Muharemovic (SK Treibach)

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: SK Treibach