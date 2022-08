Leistungsgerechte Punkteteilung bei Gurten gegen Gleisdorf

Details Sonntag, 07. August 2022 11:12

Union Gurten empfing am Samstagnachmittag in der dritten Runde der Regionalliga Mitte den FC Gleisdorf 09. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiele endete letztlich mit einem 1:1-Remis. Die Gurtener mussten sogar lange um den Punkt zittern. Erst in der Schlussphase gelang der Ausgleich.

Führung für Gleisdorf

Die Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. Gleisdorf spielt trotz der 0:5-Schlappe gegen Leoben mutig nach vorne. Man will das Ergebnis aus der Vorwoche gerade rücken. Das gelingt optisch auch, allerdings gelingt es nicht, ein schnelles Tor zu erzielen. Gurten verlagert derzeit noch aufs Kontern, richtig dickte Tormöglichkeiten gibt es vorerst nicht. Das Spiel plätschert dann dahin und erst, als niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es 1:0 für die Gleisdorfer. Die Kugel kommt hoch in den Rückraum, landet bei David Schloffer, dieser hat aus 20 Metern freie Schussbahn, zieht volley ab - drin die Kugel. Ein wirklich tolles Tor von Schloffer, ehe der Schiri die beiden Teams in die Kabinen schickt.

Ausgleich in Schlussphase

In der zweiten Halbzeit sind die Gurtener stärker. Man merkt dass man mehr investieren muss, wenn man nicht eine Heimniederlage einstecken will, immerhin liegt man jetzt mit 0:1 zurück. Man nimmt daraufhin auch einen Dreierwechsel vor, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Das sollte auch Früchte tragen, denn Gurten rückt auf und wird offensiver. Zwei Halbchancen werden vergeben, in der 80. Minute zappelt das Leder dann aber im Netz. Jakob Kreuzer versenkt das Leder in Folge eines Eckballs und schönem Kopfball als Querleger im Kasten. Damit ist wieder alles offen und Gurten will das Spiel entscheiden. Man gibt Gas, es bleibt aber beim letztlich leistungsgerechten Remis.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Aufgrund der zwei Halbzeit, wo einmal wir besser waren und einmal die Gleisdorf, geht das Remis in Ordnung. Bei uns läuft es biser noch nicht ganz nach Wunsch, so ehrlich muss man sein. Aber wir werden da wieder rauskommen."