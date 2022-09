LASK Amateure schenken St. Anna vier Tore ein und setzen sich an Tabellenspitze

Details Sonntag, 04. September 2022 08:57

Der USV St. Anna am Aigen traf am Samstagabend in der Regionalliga Mitte im Top-Spiel der Runde auf die LASK Amateure. Die Heimischen gingen als leichter Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Im Gegenteil: St. Anna zog mit 1:4 den Kürzeren. Die Steirer kassieren damit die zweite Saisonpleite, während LASK qjetzt neuer Tabellenführer ist.

Führung für St. Anna

Dabei starten die Gastgeber gut in die Partie und setzen den Gegner unter Druck. Man will an die Leistungen der Vorwochen anschließen, was auch gelingen sollte. In der 25. Minute steht es 1:0. Luka Maric versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Da und dort liefern sich die Gastgeber die eine oder andere Meinungsverschiedenheit mit dem Schiri. Die Gäste aus Linz tun sich noch etwas schwer, ehe es in die Pause geht.

LASK dreht Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Patrick Ployer darf jubeln. Damit ist wieder alles offen. Beide Trainer versuchen es in Folge mit Einwechslungen, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. In der 65. Minute ist das Spiel gedreht. Marco Siverio darf jubeln. Wer hätte sich das gedacht? Jetzt muss St. Anna Gas geben, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Anstatt des Ausgleichs fällt in der 83. Minute auch noch das 3:1 und damit die Entscheidung - die Linzer kontern St. Anna aus. In der Nachspielzeit gelingt Sebastian Wimmer dann auch noch das 4:1, ehe der Schiri abpfeift.

Alois Hödl (Trainer USV St. Anna): "Wir haben eigentlich gut begonnen und erzielten die verdiente Führung. Die Konzentration ließ dann aber über weite Strecken. So darf man nicht auftreten, zu Hause tut das besonders weh. Die LASK Amateure OÖ sind vollgespickt mit Talenten, das ist uns bekannt. Dennoch darf das keine Ausrede sein und wir dürfen nicht so hoch verlieren"