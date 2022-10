Gleisdorf entscheidet Bezirksderby in Weiz nach Rückstand für sich

Details Freitag, 30. September 2022 21:58

Der SC Weiz empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte den FC Gleisdorf. Damit stand in der elften Runde ein Bezirksderby auf dem Programm - mit Spannung erwartet. Am Ende konnten sich die Gleisdorfer trotz 0:1-Rückstand noch mit 4:2 durchsetzen. Weiz kassiert damit die dritte Niederlage in Folge, während Gleisdorf sich mit dem Sieg deutlich vom Tabellenkeller absetzt und jetzt bei 17 Punkten steht.

Gleisdorf dreht Spiel

Dabei beginnen die Weizer stark und setzen den Gegner unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Tobias Strahlhofer erwischt die Gäste nach knapp fünf Minuten eiskalt. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Gleisdorf erhöht in Folge die Taktzahl und gibt Vollgas. Filip Smoljan ist es schließlich, der zum 1:1 trifft und wieder Spannung in die Partie bringt. Ein Klärungsversuch landet bei Filip Smoljan, der nicht lange fackelt und per Volley vollstreckt! Gleisdorf bleibt am Drücker. In der 29. Minute ist es erneut Filip Smoljan, der goldrichtig steht und ein Doppelpack schnürt. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. In der 41. Minute fällt auch noch das 3:1 für die Gleisdorfer. Mit einem platzierten Abschluss sorgt David Schloffer für das Tor aus 30 Metern. Damit führen die Gleisdorfer mit zwei Toren Vorsprung. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Gleisdorf überlässt Weiz das Spiel

Im zweiten Durchgang verwaltet Gleisdorf die Führung und überlässt Weiz das Spiel. Trotz mehr Ballbesitz kommen die Weizer nicht wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 74. Minute schließlich doch das 2:3. Damjan Poposki ist zur Stelle und lässt die Weizer noch einmal hoffen. Die Gastgeber werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt aus einem Konter in der 90. Minute das 4:2 - die Entscheidung. Kurz darauf pfeift der Schiri ab und Gleisdorf jubelt über drei Punkte.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Es ist wirklich schwer in Worte zu fassen, aber die Niederlage war unnötig. Wir starten gut ins Spiel und liegen plötzlich 1:3 zurück. Das darf zu Hause nicht passieren, auch wenn Gleisdorf ein starker Gegner ist. Wir stellen uns in der Defensive leider nicht gut an. So wird es dann natürlich ganz schwer. Wir brauchen dringend Punkte."