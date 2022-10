Leoben feiert souveränen Sieg über Deutschlandsberg

Details Freitag, 07. Oktober 2022 21:27

Der DSV Leoben empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte in der 12. Runde den Deutschlandsberger SC. Die Leobener gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Die Obersteirer setzten sich klar und deutlich mit 4:0 durch. Leoben festigt damit die Tabellenführung und liegt jetzt drei Punkte vor der Konkurrenz.

Bärenstarke Leobener

Das Spiel beginnt mit stärkeren Leobenern, die das Heft sofort in die Hand nehmen. In der achten Minute steht es auch schon 1:0. Schön Stanglpass, den ausgerechnet Ex-Deutschlandsberger Gregor Grubisic gekonnt im Tor versenkt. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt. Wiederum schön herausgespielt und Marco Untergrabner zieht vom 16er ab. Nur Augenblicke später das 3:0: Thomas Hirschhofer, der den vom Schiri gegebenen Vorteil ausnützt, versenkt den Ball im Tor.

Damit ist das Spiel wohl schon vor der Pause entschieden. Deutschlandsberg hat kurz vor der Pause zwar zwei Top-Gelegenheiten, kann diese aber nicht nutzen - der Leobener Goalie reagiert bärenstark.

Deutschlandsberg chancenlos

Im zweiten Durchgang flacht das Spiel etwas ab und Leoben überlässt den Gästen das Spiel. Diese kombinieren sich auch immer wieder gut nach vorne, doch Tor sollte keines gelingen. Leoben verwaltet die klare Führung und lässt keine Zweifel über den Ausgang des Spiels aufkommen.

Die 1200 Fans am Monte Schlacko sehen einen souveränen Gastgeber. In der 81. Minute dann auch noch das 4:0 für die Leobener - nach einem Eckball landet das Leder per Kopf im Tor. Kurz darauf pfeift der Schiri ab.

Klaus Suppan (Obmann DSC): "Wir haben gewusst, dass das heute ganz schwer wird. Leoben steht nicht umsonst dort, wo sie stehen. Das muss man anerkennen. Gratulation zu den drei Punkten."

Fotos: RIPU Sportfotos