Hirschhofer-Goldtor bringt Leoben drei Punkte in Vöcklamarkt

Details Freitag, 14. Oktober 2022 22:38

Die UVB Vöcklamarkt empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte den DSV Leoben. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle letztlich auch gerecht werden. Der Tabellenführer setzt sich knapp aber doch mit 1:0 durch. Damit feiern die Leobener den sechsten Sieg en suite. Man tat sich gegen gut stehende Vöcklamarkter aber durchaus schwer. Das Goldtor erzielte Thomas Hirschhofer in der zweiten Halbzeit.

Keine Tore

Die Leobener sind von Beginn an das optisch bessere Team. Ein erster Eckball bringt in dieser Phase nichts ein. Echte Chancen bleiben vorerst aus. Dann werden auch die Vöcklamarkter aktiver und spielen nach vorne. Ein Ball geht in dieser Phase knapp am Tor vorbei. Dann werden die Leobener immer stärker und setzen den Gegner unter Druck. Man läuft an, denn Vöcklamarkt steht hinten gut. Die erste Halbzeit endet schließlich mit einer Cornerstaffette, die aber nichts einbringt. Dann geht es in die Kabinen.

Leoben legt vor

Die zweite Halbzeit beginnt so wie die erste aufgehört hat, nämlich mit besseren Leobenern, die auch gleich gefährlich werden. Vorerst bleibt es aber beim 0:0. In der 61. Minute ist es schließlich so weit. Thomas Hirschhofer trifft nach einem Konzentrationsfehler in der Vöcklamarkter Hintermannschaft. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Die Gastgeber riskieren dann, werfen alles nach vorne. In der 77. Minute dann eine gute Chance der Gastgeber nach einem Eckball per Kopf, doch kein Tor. Beide Trainer versuchen dann neuen Schwung in die Partie zu bringen, indem man Spieler einwechselt. Das Spiel endet schließlich mit Versuchen der Leobener aus einem Schuss und einem Freistoß. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und Donawitz jubelt über drei Punkte.

Mario Bichler (Obmann DSV Leoben):

"Gratulation an unsere Jungs. Sie haben diese schwierige Aufgabe souverän gemeistert. Eine Woche Training auf Kunstrasen war dazu auch nötig. Unser Trainerteam hat die Mannschaft heute hervorragend eingestellt.Jetzt voller Fokus auf unser letztes Heimspiel 2022 am kommenden Freitag gegen Weiz."