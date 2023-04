Mislov-Doppelpack: Hertha Wels gelingt spätes Siegtor in Treibach

Details Donnerstag, 06. April 2023 22:59

Die 21. Runde der Regionalliga Mitte hatte die Partie SK Treibach gegen Hertha Wels am Programm. Es entwickelte sich ein Duell mit viel Spannung und Ausgeglichenheit. Nach einer Halbzeitführung der Treibacher, konnte Roko Mislov mit zwei Toren die Partie in der zweiten Halbzeit für Hertha Wels entscheiden.

Treibach zur Pause in Front

Die Gastgeber gingen als Außenseiter in dieses Spiel, durften sich aber nach 19 Minuten über den Führungstreffer freuen. Nach einer Urnik-Flanke traf Philipp Höberl per Kopf im Strafraum zum 1:0 für die Kärntner. Von den Welsern kam noch nicht sehr viel und sie mussten nun auf den Ausgleich hinarbeiten. Trotz vieler Bemühungen, zwingende Chancen zu kreieren blieb es nach 45 Minuten beim 1:0 für den SK Treibach.

Hertha dominiert zweite Halbzeit und gewinnt

Hertha Wels-Trainer Emin Sulimani durfte in der Pause die richtige Ansprache getätigt haben. Nach Wiederbeginn agierten die Oberösterreicher als klar bessere Mannschaft und der Ausgleich lag in der Luft. Dieser wurde in der 51. Minute durch Roko Mislov in die Realität umgesetzt. Er traf nach einem schönen Assist durch Hector Luna im Strafraum zum Ausgleich. Fortan erhöhten die Oberösterreicher den Druck und wollten noch mehr. Treibach hielt dem Druck aber vorerst Stand und verteidigten den Gleichstand. Die Gäste wurden am Schluss aber doch ihrer Favoritenrolle gerecht. Wieder sollte Roko Mislov einen beträchtlichen Teil dazu beitragen. Nach einer Hereingabe von Lukas Ried über die linke Seite brachte er sein Team in der Nachspielzeit noch in Führung. Der späte Treffer war dann die Entscheidung und Hertha Wels durfte sich über einen Auswärtssieg freuen.

Emin Sulimani (Trainer Hertha Wels): „Es war ein turbulentes Spiel. Nachdem uns in der ersten Halbzeit nicht viel gelang, dominierten wir dafür umso mehr in der zweiten Hälfte. Aufgrund dessen geht der Sieg in Ordnung.“

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU

