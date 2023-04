Allerheiligen schockt Gleichenberg: Goldtor von Bostjan Bizjak

Details Freitag, 07. April 2023 22:33

Der ASV Allerheiligen empfing am Freitagabend in der 21. Runde der Regionalliga Mitte den TUS Bad Gleichenberg. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Steirer-Derby, konnten der Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:2-Erfolg der Heimischen, die damit den Rückstand auf den Vorletzten Kalsdorf bei einem Punkt halten. Der Abstiegskampf bleibt weiter spannend. Zwischen Platz 12 und 16 liegen nur fünf Punkte.

Allerheiligen schockt Gleichenberg

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Allerheiligener. In der siebenten Minute macht Mitja Lotric das 1:0. Er schießt einen Freistoß, der Ball nimmt durch den nassen Boden an Tempo auf und schon steht es 1:0. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Das sollte nur zehn Mínuten später auch gelingen. Julian Janetzko trifft aus kurzer Distanz, nachdem die Gleichenberger es verabsäumen, das Leder zu klären. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Gleichenberg tut sich schwer mit dem aggressiven Auftreten der Allerheiligener. Es geht dann mit der klaren Führung der Allerheiligener auch in die Pause.

Gleichenberg kommt zurück, doch Allerheiligen jubelt

Die zweite Halbzeit gehört dann mehrheitlich den Gleichenbergern, die einen Gang nach oben schalten. Maximilian Kohlführt verkürzt dann auch auf 1:2. Er trifft nach einem Kopfball auf lange Ecke ins kurze Eck. Damit ist wieder Spannung drin. Die Gäste geben jetzt ordentlich Gas. In der 84. Minute ist es schließlich passiert. Wieder ist es ein starker Eckball und wieder ist ein Gleichenberger mit dem Kopf zur Stelle. Philipp Stuber Hamm trifft - der Ball fällt von der Stange zurück ins Feld, doch er dürfte hinter der Linie gewesen sein. Damit haben die Gleichenberger ein 0:2 aufgeholt und sind drauf und dran, das Spiel zu drehen. Anstatt der Führung der Gleichenberger führen dann aber die Allerheiligener. Flanke in den Rückraum von der linken Seite auf den freistehenden Bostjan Bizjak, der am Fünfereck abzieht, ein Gleichenberger ist zwar noch dran, kann das Tor aber nicht mehr verhindern. Das 3:2 ist dann gleichzeitig der Endstand.

Daniel Bartosch (Torwart Gleichenberg): "Ganz bitter war das heute. Wir haben das Spiel dominiert und durch absolut dumme Gegentore verloren. Drei Gegentore sind einfach zu viel auch, wenn wir heute sieben schießen hätten können. Da müssen wir uns inklusive mir alle an der Nase nehmen, was die Defensive betrifft. Aber trotzdem Kompliment an die Mannschaft. Trotz 0:2-Rückstand wieder so ins Spiel zurückzukommen und absolut nie aufzugeben, zeichnet uns als Team aus. Defensiv noch eine Spur konsequenter und wir sind eine richtige Top-Mannschaft in der Regionalliga Mitte.“

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei