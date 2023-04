Leoben erfüllt Pflicht gegen Allerheiligen und holt drei Punkte

Details Freitag, 14. April 2023 22:30

Der DSV Leoben empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte im Rahmen der 22. Runde den ASV Allerheiligen. Damit stand ein Steirer-Derby auf dem Programm. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und sie konnten der Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für die Leobener. Zwei Tore in der zweiten Halbzeit brachten die Heimischen auf die Siegerstraße.

Leobener im Pech

Die Heimischen sind von der ersten Minute an das bessere Team und sie setzen den Gegner unter Druck. Nach drei Minuten schon die erste Gelegenheit, doch Prokop kann die Flanke von Perthel nicht erreichen. Kurz darauf Lema mit einer Flanke, doch der Goalie ist dran. Allerheiligen tut sich schwer im Spiel nach vorne. Leoben macht munter weiter. Philipp Hütter dann mit einem Kopfball, doch das Leder geht knapp vorbei. Immer wieder kommen die Heimischen gut vor das Tor. In der 29. Minute haben die Leobener Pech - Untergrabner knallt das Leder an die Stange. Nach einer halben Stunde erstmals auch der Goalie der Leobener, der nach einem Freistoß der Allerheiligener eingreifen muss. Kurz darauf muss Allerheiligen-Goalie Hammer stark eingreifen, nachdem Hirschhofer einen Kopfball aufs Eck setzt. Auch zum Pausenpfiff muss Hamer noch einmal eingreifen - ein Weitschuss von Untergrabner war sehr gefährlich geworden, ehe der Schiri zur Pause pfeift.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich wie die erste Halbzeit aufgehört hat, nämlich mit stärkeren Leobenern. Das 1:0 ist nur noch eine Frage der Zeit, vorerst können sich die Allerheiligener aber dagegen stemmen. In der 60. Minute ist es passiert. Hirschofer trifft per Kopf nach einer Flanke von Freissegger. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Allerheiligen riskiert dann mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, eröffnen so aber auch Räume für die Heimischen, das Spiel zu entscheiden. In der 77. Minute ist es passiert. Eskinja steht nach einem tollen Zuspiel von Lema goldrichtig und versenkt das Leder im Kasten. Damit steht es 2:0 und es ist für klare Fronten gesorgt. Die Allerheiligener sind zwar weiter bemüht, doch es bleibt beim Sieg der Leobener.

Dejan Stankovic (Präsident Leoben): "Ich denke, dass der Sieg mehr als verdient ist. Die Mannschaft hat sehr konzentriert gespielt gegen einen sehr tief stehenden Gegner. Wir sind konsequent geblieben und haben irgendwann den Bann brechen können."

