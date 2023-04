Der Kampf einer Tageszeitung vs. DSV Leoben geht in die nächste Runde

Details Samstag, 15. April 2023 12:00

Nach einem Artikel in einer steirischen Tageszeitung gehen beim DSV Leoben die Wogen hoch. Es geht um Lukas Skrivanek, der beim Traditionsklub seinen Platz in der ersten Mannschaft verloren hat und seit Saisonbeginn in der Zweier auflaufen muss. Er hat den DSV geklagt und einen Vergleich erwirkt, die Zeitung schreibt von einer Niederlage für den DSV. Laut Obmann Mario Bichler entspricht der Bericht nicht ganz den Tatsachen. Wir fragten nach...

Lukas Skrivanek und der DSV Leoben schließen einen Vergleich

Die Regionalausgabe der steirischen Tageszeitung und der DSV Leoben, das ist mittlerweile schon eine eigene Geschichte. Die Meinungen über die Berichterstattung liegen meilenweit auseinander - der DSV fühlt sich zum wiederholten Male als Opfer einer fehlerhaften und rufschädigenden Berichterstattung seitens eines Redakteurs bei der steirischen Tageszeitung. Auch der jüngste Bericht sorgte für Aufruhr - jetzt meldet sich der Verein und schießt - wie am Platz - in seiner Presseaussendung gegen das Medium scharf:

Stimmen:

Presseaussendung DSV Leoben:

"Täglich grüßt das Murmeltier! Wie wir es bereits gewohnt sind, wird wieder versucht Unruhe zu stiften. Eine objektive Berichterstattung scheint von einem gewissen Redakteur einfach nicht möglich zu sein. Daher rücken wir ein weiteres Mal aus, um Licht ins Dunkel zu bringen. Wie im Artikel fälschlicherweise behauptet, wurde keine Niederlage erlitten, sondern ein Vergleich erzielt. Ein Vergleich der vom DSV Leoben natürlich positiv und dankend angenommen wurde. Es wurde versucht, sich unter widrigen Umständen in die KM1 zurückzuklagen, was jedoch zu keinem Urteil führte, sondern eben zu diesem Vergleich, welcher die sofortige Vertragsauflösung zur Folge hatte. Für uns bedeutet das, dass wir endlich einen Strich unter diesem Kapitel ziehen und in Ruhe weiterarbeiten können. Mit Finaleinzug, Heim-, Auswärtssiegen und der Zulassung zur 2. österreichischen Bundesliga liegt eine mehr als erfolgreiche Woche hinter uns!"

Gernot Baumgartner, VdF (Vereinigung der Fussballer):

"Der Inhalt des Artikels ist soweit korrekt. Es wurde ein gerichtlicher Vergleich geschlossen. Ob man das jetzt als Sieg oder Niederlage beziffern kann, bleibt jedem selbst überlassen. Das lässt genug Interpretationsspielraum zu. Wenn wir uns schon im Fussballerjargon bewegen, kann das als Unentschieden bezeichnet werden. Uns als VdF ist es wichtig, dass es zu einer Lösung gekommen ist, mit dem vor allem der Spieler, aber auch der Verein leben kann."

Mario Bichler, Obmann DSV:

"Wir arbeiten tagtäglich hart an unserem großen Ziel und lassen uns nicht vom Weg abbringen. Nebengeräusche wie diese gehören anscheinend zum Geschäft der österreichischen Medienlandschaft, davon lässt sich der DSV Leoben aber keinesfalls beirren."

Der betroffene Spieler Lukas Skrivanek war leider für unsere Redaktion telefonisch nicht erreichbar. Wir bleiben aber dran...

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

