Treibach erkämpft sich Punkt in Bad Gleichenberg

Details Dienstag, 18. April 2023 22:03

Der TUS Bad Gleichenberg empfing am Dienstagabend im Nachtrag der 22. Runde in der Regionalliga Mitte den SK Treibach. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden, wobei Gleichenberg doch ein Chancenplus zu verzeichnen hatte.

Gleichenberg mit starkem Start

Gleichenberg startet stärker in die Partie und dominiert das Spielgeschehen. Trotz der Überlegenheit im Mittelfeld gelingt es den Gleichenbergern nicht, das 1:0 zu erzielen. Dann beinahe das 1:0 für die Treibacher, doch Gleichenberg-Goalie Kilian Reiter pariert glänzend. Dann wieder die Gleichenberger, und zwar mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze nach Foulspiel an Philipp Stuber-Hamm: Nico Zürngast tritt an, doch sein Ball geht drüber. Kurz vor der Pause eine neuerliche Gelegenheit für die Heimischen, doch wieder geht das Leder nicht ins Tor und Goalie Philipp Höberl pariert, ehe der Schiri die beiden Teams in die Pause schickt.

Treibach kämpft

Auch im zweiten Durchgang machen die Gleichenberger weiter Druck, doch wie schon im ersten Durchgang kommt man zunächst nicht wirklich in die gefährliche Zone. Doch auch die Treibacher haben noch nicht aufgegeben. In der 70. Minute sogar eine Top-Gelegenheit, wo ein Treibacher alleine vor dem gegnerischen Tor zum Ball kommt, doch das Leder nicht im Tor unterbringt. Die Gäste wittern die Chance auf Zählbares. In dieser Phase ist es Goalie Reiter, der zum Spielverderber wird. So endet das Spiel letztlich auch mit dem 0:0-Remis.

Michael Hochleitner (Spieler Bad Gleichenberg): "Wir waren besser. Wir haben nach fünf Minuten zwei Großchancen gehabt. Treibach war in der ersten Halbzeit nur durch Konter gefährlich. Die zweite Halbzeit war gleich wie die erste: Wir spielen auf ein Tor, Treibach war aus Kontern gefährlich. Wir hatten mehr Chancen, Treibach hat sich aber den Punkt erkämpft. Bester Mann am Feld war der Tormann von Treibach."

