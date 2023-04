Bad Gleichenberger Dominanz führt zu Auswärtssieg in Ried

Details Samstag, 22. April 2023 15:08

In der 23. Runde der Regionalliga Mitte kam es zur Partie zwischen den Jungen Wikingern Ried und dem TuS Bad Gleichenberg. Nur ein Punkt trennte beide Teams vor diesem Aufeinandertreffen in der Tabelle. Die Gäste starteten sehr stark ins Spiel und erarbeiteten sich viel Chancen. Den Riedern gelang der Anschlusstreffer, die drei Punkte gingen aber in die Südoststeiermark.

Bad Gleichenberg dominiert von Beginn an

Nur sieben Minuten waren auf der Uhr, bis der erste Treffer in dieser Begegnung fiel. Eine flache Hereingabe von rechts verwertete Michael Krenn aus zentraler Position im Strafraum, scharf zum 0:1. Die Rebernegg-Elf gab nun klar den Ton an und erspielten sich weitere Möglichkeiten. Chancen von Sres und Rossmann verfehlten das Tor allerdings knapp. Von den Wikingern gab es bis dato nur in Form von ungefährlichen Weitschüssen Lebenszeichen. Nach 35 Minuten erhöhten dann die Steirer auf 0:2. Nach einem Eckball kam der Ball zur Gastmannschaft und Cene Kitek köpfte die Kugel gefährlich auf das Tor der Rieder. Tormann Patrick Moser konnte den Ball aber noch abwehren. Die Gäste jubelten bereits, während die Oberösterreicher den Ball nicht hinter der Linie sahen. Schiedrichter Omerhodzic erkannte den Treffer aber an und die Führung der Steirer war verdoppelt. Sie führten zur Pause angesichts der Chancen und erzielten Treffern verdient.

Wikinger machen es nochmal spannend

Nach Wiederanpfiff geschah in der zweiten Halbzeit kaum etwas Gefährliches. Die Gäste hatten ihren Vorsprung inne und spielten weiterhin tonangebend. Ein Tor kann im Fußball bekanntlich aber wieder alles auf den Kopf stellen. Die Jungen Wikinger markierten mit ihrer ersten Chance in dieser Halbzeit den Anschlusstreffer. Ein Corner wurde per Kopf auf Scharmer weitergeleitet. Dieser schoss die Kugel dann aus aussichtsreicher Position ins Netz zum 1:2. Bad Gleichenberg hatte aber mit den bereits erzielten beiden Treffern genug Vorsprung und konnte diesen bis zum Schlusspfiff erfolgreich verteidigen. Am Ende war es ein verdienter Sieg für Bad Gleichenberg.

Markus Rebernegg (Trainer Bad Gleichenberg): „Wir waren auf diese Partie sehr gut eingestellt und konnten uns sehr viele Chancen erarbeiten. Zur Pause hätte es bereits einen höheren Vorsprung für uns geben können. Ried machte dann aber mit dem 1:2 die Partie wieder heiß. Nachdem wir die Führung erfolgreich verteidigten, geht der Sieg absolut in Ordnung.“

Foto: RIPU

