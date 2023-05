DSV Leoben jubelt gegen St. Anna und bricht mehr als drei Jahrzehnte alten Vereinsrekord [Video]

Details Freitag, 12. Mai 2023 21:42

Mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck ging es für den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen vom Auswärtsmatch bei DSV Leoben in Richtung Heimat. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Leoben enttäuschte die Erwartungen nicht. Der Ligaprimus war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt. Die Leobener brechen mit dem Sieg einen Vereinsrekord. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Bärenstarke Leobener

Die Leobener sind von Beginn an das bessere Team und setzen den Gegner unter Druck. Gleich auch ein Freistoß von Philipp Hütter, doch der Ball geht daneben. Dann versucht es Nico Pichler aus der Distanz, doch weiter kein Tor. Leoben bleibt am Drücker: Michael Lema und Thomas Maier verziehen aber in dieser Phase. Dann ist es aber so weit. Thomas Hirschhofer steigt nach einem Eckball hoch und köpft ein. Kurz darauf beinahe das 2:0 für die Leobener. Lema bekommt den Ball nach einem schönen Spielzug von Hirschhofer, zieht ab, doch der Goalie ist zur Stelle. Die Gäste hingegen tun sich sehr schwer. Es geht allerdings mit dem 1:0 auch in die Pause.

Glasklare Sache

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang: Die Leobener geben Vollgas und es sollte vor 1700 Fans nicht lange dauern, ehe das 2:0 fällt. In der 56. Minute erhöhte Thomas Maier auf 2:0 für DSV Leoben - wunderschöner Stanglpass von Hirschhofer auf Sabljo - der findet in der Mitte den freistehenden Maier, der zum 2:0 einschiebt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. St. Anna gibt zwar nicht auf, doch die Gäste merken, dass hier und heute nichts zu holen ist. Mit dem 3:0 sicherte Hirschhofer Leoben nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (72.) - Maier setzt sich zunächst gegen die halbe Abwehr durch, rutscht dann aber aus, bringt allerdings den letzten Pass noch auf Hirschhofer, der zum 3:0 trifft. Das 3:0 ist schließlich auch der Endstand. Auch wenn sich Leobens Grubisic noch mit einem Freistoß versucht. Mit dem Ende der Spielzeit strich DSV Leoben gegen St. Anna/A. die volle Ausbeute ein.

Nach 26 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Leoben 63 Zähler zu Buche. Wer DSV Leoben besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 18 Gegentreffer kassierte Leoben. Seit zehn Begegnungen hat DSV Leoben das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Leoben feiert mit dem Sieg gegen St. Anna den zehnten Sieg en suite - das ist neuer Vereinsrekord - aufgestellt in der Saison 1976/77.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Der Gast verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und 13 Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der USV St. Anna/A. auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Leoben stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) beim DSC Wonisch Installationen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt St. Anna/A. die Union Raiffeisen Gurten.

Mario Bichler (Obmann Leoben): "Wir mussten nahezu die gesamte Defensive ersetzen, aber dennoch denke ich, war hier heute ganz klar zu sehen, dass wir der Herr im Haus sind. Noch 4 weitere Endspiele."

Regionalliga Mitte: DSV Leoben – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 3:0 (1:0)

72 Thomas Hirschhofer 3:0

56 Thomas Maier 2:0

26 Thomas Hirschhofer 1:0

